Hanoi (VNA)- La empresa vietnamita Vinfast planea abrir una fábrica de automóviles en Estados Unidos, luego de establecer el Instituto de Investigación y Desarrollo de Vehículos en San Francisco con 50 miembros, según informó Bloomberg Estas actividades forman parte de su estrategia para iniciar las ventas de automóviles en California en 2022, precisó la fuente.La empresa, filial del conglomerado Vingroup , no proporcionó detalles sobre cuándo se establecerá ni dónde.Bloomberg citó a su directora ejecutiva, Thai Thanh Hai, diciendo “la visión de VinFast es convertirse en una empresa global de vehículos eléctricos inteligentes y Estados Unidos es uno de los primeros mercados internacionales en los que nos centraremos”."Inicialmente desarrollaremos modelos de alta gama para Estados Unidos”, dijo.La compañía también planea abrir 35 salas de exhibición y centros de servicio este año en el estado de California, donde recibió una licencia para probar vehículos autónomos en la vía pública.Según los expertos, el mercado de automóviles de Estados Unidos no será fácil de conquistar. Los grandes fabricantes como Ford y General Motors no solo han gastado miles de millones de dólares en autos eléctricos, sino que los inversores han destinado miles de millones más en compañías de cheques en blanco para hacer públicas las nuevas empresas de vehículos eléctricos a través de fusiones inversas. VinFast , fundada por el primer multimillonario de Vietnam, Pham Nhat Vuong, comenzó a vender automóviles con motores con licencia de BMW en 2019.El año pasado vendió 31 mil 500 unidades, todas en Vietnam, donde se comercializaron 296 mil 634 automóviles en total./.