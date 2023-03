Procesamiento del café molido (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Cómo aumentar el valor para el café de Vietnam, mayor productor de café robusta del mundo, constituyó el tema principal de un seminario efectuado el 4 de marzo en Ciudad Ho Chi Minh.En 2022, Vietnam exportó alrededor de 1,72 millones de toneladas con un valor de 3,94 mil millones de dólares. Sin embargo, según expertos, este monto aún no refleja el valor real que puede alcanzar el café vietnamita.Thai Nhu Hiep, vicepresidente de la Asociación de Café y Cacao de Vietnam, dijo que el país cuenta con 710 mil hectáreas de cultivo de café, centradas principalmente en las cinco provincias de Altiplanicie Occidental. A pesar de tener una gran superficie de plantación y producción, Vietnam exporta mayormente materias primas, de bajo valor.Según Tran Thanh Hai, presidente del Consejo Administrativo de la empresa de Bolsa de Café y Mercancías Buon Ma Thuot, en Dak Lak, Vietnam representa hasta 60 por ciento del café robusta del mundo, sin embargo, la cadena de valor agregado para los caficultores vietnamitas es muy pequeña.El precio de venta de los granos de café tostados en el mercado norteamericano sigue siendo mucho más alto que en Vietnam, dijo, y explicó que la razón es debido a que el café vietnam ita no tiene marca.Sobre las soluciones, de acuerdo con Thai Nhu Hiep, es importante aumentar la tasa de productos de procesamiento profundo, y para eso, necesita la participación de las empresas y el Estado.Destacó la necesidad de tener políticas de crédito agrícola para apoyar a las empresas, cooperativas y agricultores, con el fin de formar cadenas de valores.Al acordar con la opinión de Hiep, el director general de la marca de café Meet More, Nguyen Ngoc Luan consideró que los productos de procesamiento profundo brindarán un valor agregado mucho más que la exportación de materias primas.En este sentido, dijo, es necesario contar con políticas que alienten a las empresas nacionales a centrarse en investigación y desarrollo para crear productos diversos para atender al mercado.Eso es la premisa para construir la marca de productos en el mercado nacional e internacional.Por su parte, Dinh Vinh Cuong, presidente del Club de Conexión de Empresarios vietnamitas y extranjeros, ratificó la necesidad de invertir en la producción de café limpio para satisfacer la demanda del mercado, especialmente los mercados exigentes.Además, agregó, se debe desarrollar indicaciones geográficas para grandes áreas de cultivo de café para agregar valor a sus productos./.