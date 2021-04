Ritual de homenaje a los milicianos de Hoang Sa (Paracel), (Fuente: Internet)

Quang Ngai, Vietnam (VNA)- Los pobladores de la aldea de An Hai, del distrito insular de Ly Son, en la provincia de Quang Ngai, celebraron un ritual de homenaje a los milicianos de Hoang Sa (Paracel), que se sacrificaron por defender la soberanía de las islas de este archipiélago vietnamita.El acto, efectuado la víspera, contó con la presencia de cientos de lugareños que tomaron parte en las ceremonias de ofrenda.Representantes de las familias en la isla de Ly Son lanzan al mar los barcos que llevan figurillas de papel con forma humana y otras para recordar la partida de los milicianos a las islas de Hoang Sa.Según registros históricos, hace alrededor de tres o cuatro siglos, los señores Nguyen (1533-1777) establecieron su soberanía sobre el archipiélago de Hoang Sa (Paracel). Cada año enrolaban a 70 milicianos fuertes y buenos pescadores, para tripular los barcos hacia esas islas. Eran nativos de las aldeas en áreas costeras de Sa Ky, An Vinh y An Hai del actual distrito de Ly Son. En 1834, la corte de los Nguyen (1802-1945) estableció un grupo de milicia nombrado en homenaje a las islas de Hoang Sa.Cada año, del 10 al 30 de febrero del calendario lunar, las familias que viven en la isla de Ly Son organizan el ritual de homenaje a los milicianos de Hoang Sa (los milicianos vivos rezan con deseos de seguridad y espiritualidad para sus compañeros difuntos). En esa ocasión, otro ritual es también organizado para relatar los méritos de aquellos milicianos de Hoang Sa que se sacrificaron por el país y su pueblo./.