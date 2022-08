Hanoi (VNA)- El volumen de carga de mercancías despachadas a través de los puertos marítimos de Vietnam alcanzó los 62,9 millones de toneladas en julio, para un crecimiento interanual del dos por ciento, según la Administración Nacional Marítima.La cantidad total de contenedores también creció un por ciento a 2,2 millones de TEU (unidad equivalente a veinte pies) durante el período.En particular, la carga de importaciones y exportaciones tiende a aumentar, pero los bienes trasegados dentro del país por esa vía han disminuido ligeramente.Los economistas evaluaron que el crecimiento de carga a través de puertos marítimos aún es bajo y no ha recuperado el nivel anterior a la pandemia de la COVID-19.Atribuyeron la situación a las consecuencias persistentes de la epidemia y al conflicto entre Rusia y Ucrania, que ejercieron presión sobre la economía mundial.El aumento de la inflación en medio de la sombría perspectiva de crecimiento puede tener un impacto significativo en la demanda mundial de los consumidores y el transporte de mercancías, dijeron, y señalaron que Vietnam, con una economía abierta, difícilmente puede evitar estos efectos.Según Trinh The Cuong, director de la Autoridad Portuaria de la ciudad central de Da Nang, la disminución de más del 20 por ciento en el volumen de producción de productos nacionales en los últimos tres meses muestra que la circulación de bienes en la región no ha mostrado signos de recuperación en el periodo pos-COVID-19./.