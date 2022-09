Hanoi (VNA) La décima Exposición de Comercio Internacional y Feria de Exportación de Zhejiang en Vietnam se llevará a cabo del 28 al 30 de septiembre en esta capital, bajo el tema “Conectividad perfecta - Creando el futuro".Según un representante de la Compañía Vinexad - entidad organizadora, la exposición sobre un área total de cuatro mil metros cuadrados reúne 130 stands con más de 100 fabricantes de tecnología moderna y estándares de exportación europeos que muestran cuatro industrias principales, incluidos hardware y dispositivos; textiles y materiales; interior y exterior; electrónica y electrodomésticos.En particular, la exhibición combina las formas de negocios directos y en línea, aumentando las oportunidades para la conexión comercial bidireccional, expandiendo y diversificando las fuentes de suministro y destacando las fortalezas de las marcas de productos de Zhejiang.El representante de Vinexad Company agregó que el décimo aniversario del regreso de la exposición a la capital de Hanoi traerá muchos programas atractivos, como los seminarios de comercio electrónico y el modelo de conexión comercial Vietnam - China en el nuevo contexto; el recorrido de prueba en bicicleta; la oportunidad de comprar productos de exportación a precios mayoristas y la experimentación de los productos de tecnología más modernos.El evento deviene la exposición más grande y antigua organizada de forma independiente por las autoridades de la provincia de Zhejiang, en la región de la ASEAN.La exposición, que se lleva a cabo desde 2011 hasta la fecha, no es solo un lugar para que las empresas muestren productos, promuevan marcas, desarrollen mercados, sino también un puente para que China y Vietnam fortalezcan los intercambios económicos y culturales.Vietnam es el principal socio comercial importante de China en la región de la ASEAN y resulta también el destino de inversión extranjera más concentrado de Zhejiang.En particular, el primero de enero de 2022 entró en vigor la Asociación Económica Integral Regional ( RCEP ), creando una buena base para la inversión y el comercio bilaterales entre Zhejiang y Vietnam. Los vínculos de cooperación entre las dos partes son cada vez más estrechos, desarrollándose con el alza del valor de intercambio comercial anual./.