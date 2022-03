Binh Duong, Vietnam (VNA)- La empresa Polytex Far Eastern Viet Nam, del grupo taiwanés Far Eastern, dio a conocer su plan de ampliar la producción en la provincia sureña de Binh Duong al reunirse con el Comité Popular local para discutir el tema.En la conferencia, Nguyen Van Danh, vicepresidente del Comité Popular, aplaudió la ampliación del proyecto de esa compañía en el parque industrial de Bau Bang en la tercera fase.Reafirmó el compromiso de Binh Duong de acompañar a los inversionistas y generar condiciones favorables para las operaciones de las empresas en la localidad.Propuso a Polytex Far Eastern Viet Nam continuar cumpliendo las leyes del país indochino vinculadas con los negocios y la protección de los derechos de los trabajadores.El grupo Far Eastern invirtió en 2015 en ese proyecto de confección textil con 274 millones de dólares sobre una superficie de 100 hectáreas, que entró en funcionamiento a finales de 2016./.