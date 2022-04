Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam ha participado activamente en las actividades de protección de medio ambiente natural de la Tierra y ha aplicado las medidas para el ahorro energético, una de las mejores formas destinadas a reducir el gasto presupuestario y conservar las fuentes de combustibles fósiles a favor de las generaciones futuras.



Combustibles fósiles-pros y contras



El combustible fósil es una mezcla de combustibles creada a partir de la digestión anaerobia de los restos de organismos enterrados hace más de 300 millones de años en el interior de la Tierra.Â



Existen cuatro tipos principales de combustibles fósiles con diferentes características y orígenes, sobre todo carbón, petróleo, gas natural, esquistos arenoso y bituminoso, los cuales contienen una gran cantidad de carbono e hidrocarburos.



Sin embargo, los combustibles fósiles provocan la contaminación del aire y la quema de ellos produce gases nocivos como SO2, NOx y CO2, entre otros, que se pueden formar lluvias ácidas, afectando a la naturaleza, la salud humana y el medio ambiente.



Al mismo tiempo, esa cremación también genera grandes cantidades de escoria y cenizas volantes, por lo que el aire se ve cada vez más contaminado.



La contaminación del aire por combustibles fósiles también causa muchas enfermedades a los humanos, especialmente las cardiovasculares y respiratorias.



El ahorro es una política nacional

Los combustibles fósiles se ven agotados gradualmente en Vietnam, en particular, y a escala global, en general.



La Tierra tarda millones de años en crear combustibles fósiles mientras que la tasa de explotación y consumo por parte de los humanos es muy rápida, por lo que las fuentes de esa materia que no son recursos renovables, quedan agotadas cada vez más.



Si se mantiene el ritmo actual de explotación y consumo de dicha sustancia, las reservas de petróleo solo alcancen para otros 53 años, mientras el gas natural con unos 55 años y carbón, 113 años.

En el caso de Vietnam, la producción petrolera durará en los 34 años, gas natural en 63 años, y carbón en solamente cuatro años.



Por lo cual, Vietnam y otros países en el mundo se han encaminado hacia el objetivo de ahorrar radicalmente los combustibles fósiles y utilizar las fuentes de energías alternativas.



En la actualidad, la nación indochina necesita importar gasolinas y petróleos y el cambio del mercado mundial ha afectado profundamente su economía nacional.

Una gasolinera en Vietnam (Fuente:VNA)

En 2021, la cantidad de gasolinas y petróleos importados en Vietnam fue de 6,96 millones de toneladas por un valor de cuatro mil 140 millones de dólares, una reducción de 15,5 por ciento en volumen y un aumento de 24,6 por ciento en valor en comparación con 2020.



Según pronósticos de organizaciones internacionales y especialistas, hasta el 2050 la demanda de energía en Vietnam aumentará 15 veces y las emisiones de carbono emitidas por el consumo energético crecerán 26 veces en relación al año 2000.Â



Por lo tanto, el país sudesteasiático se enfrentará al riesgo de una grave escasez de energía en el caso de que no se encuentran políticas adecuadas para el desarrollo de energía sostenible.



La Asamblea Nacional de Vietnam de la XII legislatura emitió en 2010 el documento jurídico No. 50/2010/QH12 sobre el uso económico y eficiente de la energía y esa ley también entró en vigor el 1 de enero de 2011.



Estrategias de protección ambiental de Vietnam



El 30 de enero de 2022, la Oficina del Gobierno emitió el Aviso No. 30/TB-VPCP sobre la conclusión del Primer Ministro en la primera reunión del Comité Directivo Nacional para la implementación de los compromisos de Vietnam en la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).



El cambio climático figura entre los mayores desafíos globales y Vietnam es uno de los países en desarrollo más afectado por ese fenómeno, según el documento.



En la COP26, Vietnam se comprometió junto con unos 150 países a lograr el objetivo de cero emisiones netas para mediados del siglo y se unió al Compromiso Global de Reducción de Metano en 2030, así como participó en la Declaración de Glasgow sobre Bosques y Uso de la Tierra, entre otros.



La implementación de los compromisos en la COP26, especialmente el compromiso de llevar las emisiones netas a "cero" para 2050, es una tendencia inevitable e irreversible.

Una de las actividades de protección forestal (Fuente:VNA)

El despliegue oportuno de esos compromisos traerá grandes beneficios a largo plazo a favor de Vietnam, por lo que necesite aprovechar la oportunidad para reestructurar su economía hacia un bajo nivel de carbono.



Luego de su participación en la COP26, que tuvo lugar del 30 de octubre al 13 de noviembre de 2021 en la ciudad británica de Glasgow, el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, instó a los ministerios y ramas a investigar y desarrollar urgentemente programas y planes de acción para implementar los compromisos del país en la conferencia de la ONU.



El Gobierno estableció un Comité Directivo Nacional para la implementación de los compromisos de Vietnam en la COP26, encabezado por el Primer Ministro Pham Minh Chinh.



El jefe del Gobierno urgió a cumplir la elaboración de un plan de acción al respecto en el primer trimestre de 2022.



En los próximos tiempos, necesitan centrarse en las tareas como convertir la energía fósil en fuentes de energías limpias y verdes, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en algunas industrias y campos y disminuir el metano, particularmente en la producción agrícola y tratamiento de residuos, así como el desarrollo de zonas urbanas verdes y sostenibles y el uso de automóviles eléctricos, propuso.



Al mismo tiempo, deben impulsar y renovar los trabajos de comunicación para que todo el pueblo y la comunidad empresarial mejoren su conocimiento y acompañen al Gobierno en la implementación de los compromisos de Vietnam en la COP26 y promover la transformación digital con vistas a responder al cambio climático, apuntó el dirigente.



Por otro lado, el viceprimer ministro vietnamita Le Van Thanh emitió el 13 del presente mes la Decisión N° 450/QD-TTg en la que aprueba la Estrategia Nacional de Protección Ambiental hasta 2030, con visión hacia 2050.



La estrategia pretende prevenir la tendencia alcista de la contaminación y degradación ambiental, resolver urgentemente los asuntos relativos a ese campo, precaver la pérdida de la biodiversidad, mejorar la capacidad en la lucha contra el calentamiento global, construir y desarrollar los modelos de economía verde, circular, baja en carbono y trabajar por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible del país para 2030./.

VNA