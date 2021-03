Long An, Vietnam (VNA) - El grupo Dong Tam (DTG) anunció que está completando los procedimientos legales pendientes para expandir el puerto internacional Long An, en la provincia survietnamita homónima, lo que permitirá que sus atracaderos reciban barcos de hasta 100 mil tonelajes de peso muerto (DWT).Según lo programado, el proyecto se completará en 2023 y elevará la longitud total del sistema de muelles a más de dos mil 300 metros, lo que posibilitará expandir el transporte de mercancías a más de 80 millones de toneladas por año. DTG también tiene un plan para construir una terminal para los barcos que transporten gas, petróleo y otros líquidos, convirtiendo el atracadero internacional de Long An en un puerto marítimo de usos múltiples.Ubicado en el distrito de Can Giuoc, el puerto internacional de Long An cubre un área de 147 hectáreas, incluyendo siete muelles con capacidad de recibir barcos de 30 mil a 70 mil DWT , y cuatro atracaderos de barcazas.En 2020, el puerto firmó acuerdos de cooperación estratégica con socios en la región del Delta del Mekong, lo que ayuda a reducir los costos, mejorar la competitividad y maximizar la eficiencia operativa./.