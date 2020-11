La pandemia de COVID-19 ha afectado la exportación de productos agrícolas de Vietnam, (Fuente:VNA)

Hanoi, 22 nov (VNA)- La pandemia de COVID-19 ha afectado la exportación de productos agrícolas de Vietnam, especialmente las ventas a China, interrumpiendo las cadenas de valor al respecto y planteando riesgos para los hogares dedicados a las actividades concernientes, subrayó el doctor Dao The Anh, subdirector de la Academia nacional de Ciencias Agrícolas.Según el especialista, los artículos agrícolas más afectados son las frutas frescas, las verduras y los productos acuáticos.La agricultura también se ve afectada por las epidemias y desastres naturales, y los hogares de agricultores enfrentan el mayor riesgo, subrayó el experto durante un foro sobre las políticas agrícolas nacionales en el contexto de la pandemia, efectuado recientemente en Hanoi.La pandemia no solo afecta a los agricultores, los pequeños productores y las cooperativas, sino también a las empresas exportadoras, al provocar una reducción del consumo debido al reajuste del gasto dedicado al consumo por parte de las familias y también las barreras para el envío de productos al exterior, enfatizó Nguyen Van Thu, director de la compañía G.C Food.Sin embargo, la industria agrícola todavía tiene oportunidades en medio de la pandemia, según The Anh, al referirse a la creciente demanda de productos agrícolas a nivel mundial y los acuerdos de libre comercio de nueva generación, como el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea.En el foro, expertos y gestores propusieron mecanismos, políticas y soluciones para promover un sistema agrícola sostenible, incluidos la aplicación de la ciencia y tecnología en el procesamiento de productos agrícolas, el fomento de los vínculos entre la producción y el consumo de las mercancías al respecto en cadenas para asegurar la circulación y la distribución armoniosa de las mismas.Los expertos abogaron por que el Estado adopte políticas para invertir en ciencia y tecnología, en pos de mejorar la eficiencia de la producción, apoyar a los pequeños agricultores en la participación en la cadena de valor y mejorar las capacidades de resistencia al riesgo de las cadenas, así como brindar capacitación para ayudar a los agricultores a profesionalizarse, entre otras./.