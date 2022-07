Hanoi (VNA)- Filipinas no aplicará las medidas de salvaguardia para los gránulos de plástico HDPE de Vietnam, según el Departamento de Defensa Comercial del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam La Comisión Arancelaria de Filipinas emitió la conclusión final en la investigación de la aplicación de medidas de salvaguardia globales contra el plástico de alta densidad bajo el código AHTN 3901.20.00 importado de muchos países, incluido Vietnam, anunció la misma fuente.La Comisión Arancelaria propuso al Departamento de Industria de Comercio de Filipinas que aplique un impuesto de salvaguardia de dos por ciento en un plazo de tres años para este artículo a fin de evitar el riesgo de que los gránulos de plástico HDPE importados causen daños graves a la industria nacional.Sin embargo, esta impositiva no se aplicará al producto vietnamita debido que Vietnam está en la lista de países en desarrollo con un volumen de importación inferior al tres por ciento.La decisión oficial será emitida por el Departamento de Industria de Comercio de Filipinas en las próximas dos semanas.Con anterioridad, el 3 de junio pasado, la cartera filipina también decidió no aplicar impuesto de salvaguardia sobre Polietileno Lineal de Baja Densidad (LLDPE) porque no se registró un aumento en las importaciones durante el periodo de investigación./.