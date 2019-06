Can Tho, Vietnam (VNA) – Nueva Zelanda aspira a desarrollar relaciones estratégicas con esta ciudad vietnamita, centro económico en la región del delta del Mekong, la cual produce una amplia gama de productos agrícolas de alta calidad, expresó la embajadora del país oceánico, Wendy Matthews.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

En una sesión de trabajo con el Comité Popular local efectuada la víspera, la diplomática recomendó a las autoridades de Can Tho cooperar con el Instituto de Agricultura y Ciencias Hortícolas de su país (NZIAHS), para eliminar las trabas en el desarrollo agrícola, dado el hecho de que las exportaciones locales han sido obstaculizadas por las malas tecnologías post-cosecha.Dijo que el NZIAHS, un prestigioso centro de investigación, enviará expertos a esta urbe sureña, para ayudarla a diseñar medidas en seguridad alimentaria, respuestas al cambio climático, mejoras de la calidad del suelo, la ampliación de la conectividad del mercado, así como la promoción del valor de los productos forestales y la acuicultura.El centro apoyará a la ciudad para que desarrolle una agricultura de alta tecnología, al tiempo que fomentará la participación del sector privado con el fin de crear más oportunidades para que las personas con menos recursos, tanto en áreas rurales como urbanas, tengan acceso a técnicas agrícolas avanzadas, señaló.Expresó su deseo de que Can Tho y el NZIAHS busquen nuevos incentivos para el desarrollo agrícola local, como mejorar la calidad de los productos agrícolas, proteger los recursos de la tierra y garantizar la inocuidad alimentaria.Además, sugirió que las autoridades locales trabajen con la Embajada de Nueva Zelanda para llevar a cabo programas que conecten a las empresas agrícolas y a los agricultores de Can Tho, con la nación oceánica y otros socios extranjeros.Esta será una buena oportunidad para que esas entidades locales utilicen las tecnologías más avanzadas en el mundo, para aumentar la ventaja competitiva de sus mercancías locales, explicó.Aprovechó la ocasión para invitar a Can Tho a asistir a Fieldays, el evento de agronegocios más grande de Nueva Zelanda, y subrayó que ayudará a la localidad a presentar sus productos agrícolas, así como a adquirir tecnologías modernas y máquinas de cultivo.Por su parte, el presidente del Comité Popular de la ciudad, Le Quang Manh, se comprometió a mejorar el clima de negocios, así como a facilitar las inversiones de Nueva Zelanda en la localidad.Deseó que la misión diplomática ayude a conectar la localidad con socios de Nueva Zelanda y cree oportunidades para que presente su potencial y fortalezas a los inversionistas -VNA