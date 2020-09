La ceremonia de inauguración. (Fuente: VNA)

Long An, Vietnam (VNA)- El Grupo Dong Tam inauguró hoy la primera fase del Puerto Internacional Long An en la comuna de Tan Lap, distrito de Can Giuoc, en esta provincia sureña vietnamita.La construcción de la segunda fase del puerto también comenzó el mismo día.El puerto de 147 hectáreas, que se desarrolla en tres fases con una inversión total de 430,7 millones de dólares, está diseñado para tener siete muelles, que pueden recibir barcos de hasta 70.000 DWT (tonelaje de peso muerto), y un sistema de almacenes, depósito fiscal, patio de contendores y otras obras auxiliares.Se disponen más de 400 mil metros cuadrados en el puerto para servir el transporte de productos agrícolas, acero, fertilizantes, entre otros en el Delta del Mekong.Se ha completado la construcción de tres muelles con una longitud total de 630 metros. A partir de 2019, el puerto internacional de Long An recibió casi mil barcos nacionales y extranjeros (incluidos muchos barcos de 50,000 DWT), con aproximadamente un millón de toneladas de mercancías embarcadas y desembarcadas.Este año, el Grupo Dong Tam está construyendo los muelles número 4 y 5, y se esfuerza por ponerlos en funcionamiento en 2021.El inversionista del proyecto está trabajando en los procedimientos legales para expandir el puerto y construir otros dos muelles, en una fecha no revelada, que podrían recibir embarcaciones de 100 mil DWT.Esto aumentaría el número total de muelles a nueve y su longitud combinada a dos mil 368 metros, lo que lo convertiría en uno de los puertos internacionales más largos de Vietnam./.