Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - En la primera fase de aplicación de la Decisión No. 49/2011/QD/TTg del Primer Ministro de Vietnam sobre los estándares de emisiones para automóviles recién fabricados, ensamblados e importados, los productores domésticos planean lanzar numerosos modelos nuevos que cumplen las normas europeas sobre emisiones contaminantes (Euro 5).

Dao Cong Quyet, representante de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (VAMA), informó que antes que el país implemente tal decisión, una serie de empresas miembros de la agrupación fueron pioneras en el lanzamiento de modelos al respecto, sobre todo los Toyota Alphard , Fortuner, Camry, Corolla Cross, Yaris, Raize Land Cruiser y Land Prado.



A principios de enero de 2022, Isuzu presentó la generación de la camioneta Isuzu Master Euro 5 Green Power con una gama completa de cargas útiles de una a 15 toneladas.

Por otro lado, Mitsubishi anunciará cuatro nuevos productos, incluidos Triton, Xpander, Attrage y Pajero Sport en mayo venidero, mientras Toyota pretende alcanzar el objetivo de que todos sus automóviles cumplan los estándares de emisiones Euro 5 en 2023.

Toyota Corolla Altis (Fuente:VNA)

En la actualidad, los vehículos que cumplen los estándares de emisiones Euro 4 aún se encuentran en el mercado y pueden circular en Vietnam, por lo que los automóviles que cumplen la normativa Euro 5 no han captado la atención de los consumidores.



Para continuar aumentando la conciencia de los usuarios sobre el uso correcto del combustible para vehículos y la implementación efectiva de las regulaciones gubernamentales, los miembros de VAMA se centrarán en el despliegue de actividades de comunicación sobre el tema.



De acuerdo con VAMA, los automóviles que cumplen los estándares de emisiones Euro 5 aún utilizan de combustibles que no corresponden a su nivel de calidad, lo que no mejora las experiencias de los clientes.



Por tal motivo, la VAMA y la Asociación de Gasolina y Petróleo de Vietnam (VINPA) solicitaron a las agencias de gestión estatales encontrar soluciones destinadas a resolver el problema.

También recomendaron una coordinación estrecha entre los ministerios, ramas y unidades concernientes para implementar de manera integral la Decisión No. 49/2011/QD/TTg./.