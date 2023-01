Restaurante Pho Suong (Fuente: vietnamnet.vn)

Hanoi (VNA)- De las costumbres más arraigadas en Hanoi sobresale la degustación del Pho (sopa de fideos de arroz con carne de res), que se ha convertido en un desayuno familiar sagrado para los habitantes de la capital.



Los establecimientos de ventas de Pho aparecen por todas partes desde hace años y, para dejar huella en los comensales, los propietarios no solo piensan en la forma más sofisticada de elaboración, sino que también buscan adoptar nombres "únicos" y "extraños".



Pho Vui: Dirección 25 Hang Giay



Aquellos que viven en la zona del casco antiguo deben haber oído de Pho Vui. La denominación coincide con el nombre de su dueño.



Vu Thi Thuan, propietaria de Pho Vui, dijo: “Desde pequeña, ayudaba a mis padres. Este año cumplo más de 50 años de edad. Antes vendíamos en muchos lugares, como Hang Cot, Lo Su y Luong Van Can. Luego compramos esta casa y abrimos negocios aquí. El nombre de mi padre es Vui”.



Pho Vui vende varios tipos de sopa de fideos de arroz con carne de res. En comparación con el estándar de Pho en Hanoi, Pho Vui resulta algo más sabroso y rico, se sirve en tazón grande y los fideos tienen una textura suave. En particular, a Pho Vui lo distinguen mucha carne y cebollín bien escaldado.



Ni el paso de décadas ha hecho al Pho Vui perder su sabor. Quizás el nombre responda al deseo del establecimiento de complacer a los comensales.



Pho Suong: Dirección 36B Mai Hac De



Si se piensa en Pho Vui, es imposible no acordarse de Pho Suong. Ubicada en 36B Mai Hac De, Pho Suong deviene una de las primeras y más famosas marcas de Pho en Hanoi. En el pasado, se llamaba Pho Thang Loi (victoria), y junto con otros establecimientos como Thu Do (capital) y Tu Do (libertad), era muy famosa.



Tras un largo periodo de paro, el restaurante reabrió hace 30 años, tomando el nombre de Pho Suong.



Le Thi Muoi, propietaria de Pho Suong, dijo: “Pho Suong fue operado primero por mis padres. A partir de 1986, mi hermano reabrió el establecimiento, cuando yo todavía trabajaba. Desde entonces, se llama Pho Suong porque al comer se siente bien”.



Los comensales expresan satisfacción al comer Pho aquí. El caldo es ligero, dulce y no demasiado fuerte, con olor a anís o langxangia tsaoko. La carne se corta en rodajas grandes, y es suave y fragante. Los fideos son escaldados a tiempo por lo que se conserva su sabor y textura.



Pho That: Dirección 48 Tran Nhat Duat



Al caer el sol, el hábito nocturno de los capitalinos comienza a despertarse y apresura a la gente a salir a la calle y visitar un delicioso restaurante de Pho que aún esté iluminado, como Pho That.



Luong Phuong Loan, propietaria de Pho That, dijo: “El nombre del negocio se origina de la época de mi padre. Pho That afirma que todo es muy simple. Todo es tan real y delicioso”.



Abierto solo desde las 18:00 horas hasta la medianoche, el establecimiento cobra fama por diferentes tipos de Pho. El rico y sabroso caldo es una atracción de Pho That.



Gracias a estas características, el establecimiento siempre está lleno desde la apertura y tiene numerosos clientes fieles. Incluso muchas generaciones de una familia cenan en Pho That. Al comer aquí, los comensales sentirán la simplicidad y el sabor real de Pho, como refleja el nombre del sitio./.

VNA