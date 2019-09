Hanoi, (VNA)- Unos mil jóvenes vietnamitas de 35 países de todo el mundo se unieron este domingo en Hanoi al noveno Festival Mundial del Voluntariado 2019 bajo el tema “Un planeta compartido”.

Otorgan premios a grupos e individuos con contribuciones activas a la comunidad (Fuente: tuoitrethudo.com.vn)

El evento anual fue organizado por los Voluntarios para la Paz de Vietnam (VPV) y el Centro de Estudios de Desarrollo Sostenible (CSDS), con el apoyo de Irish Aid y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en Vietnam Sirvió como foro para debatir y compartir información e ideas, al tiempo que fomentaba acciones con un impacto positivo en el medio ambiente y la comunidad, hacia el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.Además de las actividades destinadas a promover el interés de la sociedad en el medio ambiente y el cambio climático, el evento incluye la entrega del Premio de Jóvenes Innovadores, para honrar las iniciativas de emprendimiento favorables a la comunidad y al desarrollo sostenible del país.El director del CSDS, Don Tuan Phuong, informó que el tema del evento de este año está dirigido a la protección del entorno natural y la adaptación a la variación atmosférica.Además, se organiza el Premio de Jóvenes Innovadores con el objetivo de honrar las contribuciones de los vietnamitas en el desarrollo sostenible en general y en la protección del medio ambiente en particular, así como enaltecer su papel en la solución de los problemas sociales, agregó.El evento atrajo a unas mil 200 personas, incluidos voluntarios de más de 30 países y territorios, junto con representantes de organizaciones no gubernamentales.Además de promover la atención del público a los problemas ambientales y de cambio climático, el día también recaudó dinero para un proyecto escolar amigable para los niños implementado por el VPV Club, el CSDS y el Sao Bien (Starfish), una organización no gubernamental austríaca.Este proyecto tiene como objetivo proporcionar infraestructura educativa básica, como instalaciones escolares, agua limpia y parques infantiles con equipos hechos de materiales reciclados, para áreas desfavorecidas, ayudando así a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: educación de calidad.También en el evento, se llevó a cabo la ronda final de los Premios “Jóvenes conductores para el cambio” 2019. Los premios están destinados a honrar a los grupos con contribuciones activas e impresionantes a la comunidad y afirmar el compromiso de los jóvenes vietnamitas en la solución de problemas sociales en todo el mundo./.