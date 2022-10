Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El Ministerio de Planificación e Inversión (MPI) de Vietnam presentó al Gobierno dos escenarios de pronóstico del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el cuarto trimestre de 2022 y todo el año.Durante una reunión ordinaria del gabinete en septiembre, el viceministro de la cartera Tran Quoc Phuong informó que en el escenario menos optimista, se prevé que el PIB registre un aumento de 7,5 por ciento en 2022 en el contexto de que se enfrentan a numerosas dificultades en los últimos tres meses.En el segundo escenario, se espera que el país tenga una tasa de crecimiento del PIB de alrededor de ocho por ciento en el presente año en la coyuntura de que no hay cambios repentinos, señaló.En cuanto a las perspectivas económicas del país en 2023, la situación en el próximo año aún estará mezclada con dificultades, desafíos y ventajas, pero los obstáculos se ven cada vez más fuertes, indicó.Se puede decir que es poco probable que el problema de la inflación global, especialmente la de las principales economías y socios de Vietnam, termine en los próximos uno y dos meses, enfatizó.Además, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania no tiene visos de terminar, lo que conlleva un asunto muy preocupante que es la energía, consideró.Se trata de una cuestión importante, por lo que es necesario adoptar políticas de respuesta oportuna, pues la cual puede determinar el crecimiento económico global, incluido Vietnam, remarcó.También hizo hincapié en la necesidad de fijarse en el impacto de las amenazas no convencionales como inundaciones, tormentas y epidemias.Por lo cual, el Ministerio de Planificación e Inversión presentó al Gobierno un escenario de crecimiento de unos 6,5 por ciento en 2023.Según datos oficiales, el PIB de Vietnam alcanzó un crecimiento interanual de 8,83 por ciento en los primeros nueve meses del año, mientras la inflación promedio se situó en 2,73 por ciento./.