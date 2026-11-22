Ca Mau, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la provincia de Ca Mau inauguró recientemente las actividades conmemorativas del Día de la Cultura de Vietnam y de su segundo Festival del Camarón 2026, con la presencia del viceprimer ministro Le Tien Chau.

Al intervenir la víspera en el evento, el subjefe del Gobierno subrayó que la cultura constituye la esencia del pueblo, su fundamento espiritual, su fuerza endógena y un importante motor del desarrollo.

La cultura no solo comprende los valores tradicionales preservados y transmitidos de generación en generación, sino que también se manifiesta en el estilo de vida, las formas de comportamiento, el espíritu creativo y la aspiración del ascenso de cada persona, comunidad y pueblo, reiteró.

En Ca Mau, la cultura y la actividad camaronera mantienen una estrecha relación. La cría de ese crustáceo forma parte de la cultura fluvial, forestal y marítima de los habitantes de esta tierra situada en el extremo sur de Vietnam, comentó.

El viceprimer ministro Le Tien Chau habla en el evento. (Fuente: VNA)

El II Festival del Camarón de Ca Mau, bajo el lema «Iluminar la identidad cultural -el camarón de Ca Mau llega al escenario mundial», adquiere un significado aún mayor al vincularse con las actividades conmemorativas del Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre), destacó.

El vicepremier Le Tien Chau instó a los ministerios, ramas, localidades, asociaciones y empresas del sector camaronero a pasar a un modelo de desarrollo más intensivo, que tome la calidad, el valor añadido y los ingresos sostenibles como criterios para medir la eficiencia, con el fin de incrementar el valor generado para los productores.

Ca Mau debe definir claramente la orientación del desarrollo de la industria camaronera en función de cada zona ecológica, seleccionar los modelos eficaces y las buenas prácticas para concentrar los recursos de inversión y extenderlos a mayor escala, propuso.

También enfatizó en la necesidad de asumir un papel pionero en la aplicación de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital para resolver los grandes desafíos del sector y elevar el valor de la cadena de suministro, así como vincular el desarrollo de esta industria con el de la cultura y el turismo, creando productos distintivos.

Por parte del Gobierno, próximamente se instruirá a los ministerios y ramas a perfeccionar el marco institucional y las políticas y a crear las condiciones más favorables para que la industria camaronera de Vietnam y las localidades puedan desarrollarse de forma rápida y sostenible, afirmó.

A su vez, el presidente del Comité Popular de Ca Mau, Lu Quang Ngoi, reiteró que el festival no solo constituye una ocasión para promocionar la marca local de camarón, sino que también aspira a generar un impulso para fortalecer la conexión y promover la cooperación a lo largo de toda la cadena de valor del sector.

El presidente del Comité Popular de Ca Mau, Lu Quang Ngoi, habla en el evento. (Fuente: VNA)

El Festival del Camarón de Ca Mau de este año reúne 350 pabellones de exposición y prevé recibir entre 8.000 y 10.000 visitantes. Se celebrará del 21 al 25 de noviembre e incluirá numerosas actividades culturales y festivas con motivo del Día de la Cultura de Vietnam, comunicó.

Con unos 310 kilómetros de costa, una extensa red de ríos, canales y arroyos, amplias superficies de manglares y zonas ecológicas características de agua salada y salobre, Ca Mau reúne condiciones favorables para desarrollar diversos modelos de crianza de camarón adaptados a cada subregión ecológica, capaces de responder al cambio climático y satisfacer la diversidad de la demanda del mercado./.