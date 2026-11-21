Ca Mau, Vietnam (VNA)- El segundo Festival del Camarón de Ca Mau 2026, bajo el lema “Camarón de Ca Mau: hacia el mercado mundial”, se celebra del 21 al 23 de noviembre, en un contexto en el que esta provincia vietnamita impulsa la renovación de su modelo de crecimiento, la reorganización de la producción y el fortalecimiento de la competitividad de la industria camaronera.

El evento contará con unos 350 pabellones dedicados a exhibir productos, tecnologías y logros del sector, y prevé atraer entre 500 y 700 delegados nacionales e internacionales, además de numerosos residentes y turistas.

Junto con las actividades culturales y turísticas, el festival será una oportunidad para promover la marca del camarón de Ca Mau y presentar el potencial de desarrollo, los avances económicos y los valores culturales característicos de la localidad ante socios nacionales y extranjeros.

Sin embargo, el objetivo del evento va más allá de la promoción comercial. La provincia busca conectar la oferta y la demanda, impulsar la cooperación en producción, negocios y comercialización, y establecer vínculos efectivos entre empresas, cooperativas, productores, inversores y científicos.

En particular, Ca Mau aspira a que las empresas de todo el ecosistema camaronero construyan cadenas de cooperación vinculadas a grandes zonas de cultivo que cumplan los estándares de calidad, sentando así las bases para asociaciones estables y a largo plazo.

Los productos derivados del camarón de Ca Mau contribuyen a alcanzar el objetivo de crecimiento de dos dígitos. Foto: VNA

El festival también servirá como plataforma para celebrar conferencias y seminarios especializados destinados a identificar los principales obstáculos y proponer soluciones para el desarrollo del sector.

Entre las prioridades figuran la investigación de variedades de camarón resistentes a enfermedades, la ampliación de las zonas de cultivo certificadas, el fortalecimiento de las cooperativas, la integración de las cadenas de valor y la aplicación de avances científicos y tecnológicos.

Asimismo, se prestará especial atención a las tecnologías de cultivo con sistemas de recirculación, la reducción de los costos de producción y la expansión de los mercados.

El evento ofrecerá también un espacio para que autoridades, científicos, empresas, cooperativas y productores propongan mecanismos y políticas, así como soluciones en materia de infraestructura y organización productiva, con vistas a materializar la estrategia de desarrollo de la industria camaronera de Ca Mau hasta 2030 y los años posteriores.

El vicepresidente del Comité Popular provincial, Le Van Su, subrayó que “el éxito del festival no debe medirse únicamente por la escala de su organización, el número de delegados, pabellones o visitantes, sino, sobre todo, por los resultados de cooperación y asociación alcanzados, los desafíos estratégicos identificados y las soluciones concretas acordadas para impulsar el desarrollo del sector a largo plazo”.

Le Van Su, vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Ca Mau. Foto: VNA

Con esta orientación, Ca Mau espera que la segunda edición del festival se convierta en una plataforma para movilizar conocimientos, recursos y responsabilidades de todos los actores de la cadena de valor, contribuyendo a pasar de las ventajas de escala a la calidad, de la producción fragmentada a las zonas de cultivo certificadas y de los vínculos aislados a un ecosistema integrado.

De esta manera, la provincia aspira no solo a consolidarse como el principal centro camaronero de Vietnam por volumen de producción, sino también como referente nacional en calidad, tecnología, eficiencia y valor añadido, elevando la competitividad internacional del sector y contribuyendo al desarrollo económico local./.