Ca Mau, Vietnam (VNA) - La provincia sureña de Ca Mau celebrará del 21 al 25 de noviembre una serie de actividades con motivo del Día de la Cultura Vietnamita (24 de noviembre) y la segunda edición del Festival del Camarón 2026, con programas culturales, artísticos, exposiciones y actividades de promoción comercial y turística.



Los eventos tendrán como sede principal la plaza Phan Ngoc Hien, en el barrio de An Xuyen. Bajo el lema “Iluminar la identidad cultural: el camarón de Ca Mau conquista el mundo”, el festival contará con unos 350 pabellones dedicados a la industria camaronera, los productos OCOP (Cada comuna, un producto), el empleo y la gastronomía. La ceremonia inaugural está prevista para las 20:00 horas del 21 de noviembre.



En el área de exposición especializada, los visitantes podrán conocer el potencial de este sector clave de la economía provincial, así como los modelos de cultivo y las aplicaciones científicas y tecnológicas en la producción, el procesamiento y la conservación. Se destacarán especialmente los sistemas de cría ecológica, incluidos los modelos de camarón bajo manglares y de cultivo combinado de camarón y arroz, que reflejan la orientación hacia una producción sostenible y adaptada al cambio climático.



El programa incluirá también una conferencia de conexión entre la oferta y la demanda, el 21 de noviembre, y otra sobre el desarrollo de la industria camaronera de Vietnam, el día 22. Estos encuentros reunirán a productores, empresas procesadoras, proveedores y distribuidores para impulsar la cooperación y ampliar los mercados de consumo.



Cultura y gastronomía de las comunidades locales



Otro atractivo serán los espacios dedicados a la cultura, la gastronomía y los oficios tradicionales de las comunidades Kinh, Khmer y Hoa. Del 21 al 25 de noviembre, en el Centro Provincial de Convenciones, los visitantes podrán conocer sus costumbres, artesanías y expresiones artísticas, así como degustar platos típicos.



El programa presentará el don ca tai tu, género musical tradicional del sur de Vietnam, y las manifestaciones artísticas de la comunidad Khmer, además de productos artesanales como la cerámica del sur del país. La Noche Cultural de las Etnias de Ca Mau, prevista para el 22 de noviembre en la plaza Phan Ngoc Hien, ofrecerá actuaciones tradicionales para destacar la diversidad cultural de la provincia.



Promoción comercial y turística en otras ciudades



Las actividades también se extenderán a Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi para acercar los productos y atractivos de Ca Mau a consumidores y visitantes de otras regiones.



En Ciudad Ho Chi Minh, del 13 al 18 de noviembre, se organiza un espacio de promoción comercial y turística en la zona residencial Pegasuite, en el barrio de Binh Dong. Allí se presentan productos OCOP, especialidades locales, gastronomía y ofertas turísticas, junto con actuaciones artísticas y música don ca tai tu.



En Hanoi, el programa “Xin chao Ca Mau 2026” (Hola, Ca Mau 2026) tendrá lugar del 17 al 22 de noviembre, en el marco de la Feria de Especialidades Regionales de Vietnam 2026, en el centro comercial Vincom Mega Mall Royal City. Con unos 30 pabellones, el evento dará a conocer productos locales, oportunidades de inversión, expresiones culturales y destinos turísticos de la provincia.



Conexión de circuitos y estímulo al turismo



Ca Mau también impulsa el programa “Regresar a Ca Mau: participar en el Festival del Camarón, llegar al Cabo Ca Mau y descubrir U Minh Ha”, que se desarrolla desde octubre hasta finales de noviembre, con actividades principales del 15 al 23 de noviembre.



La iniciativa busca coordinar con empresas de viajes la creación de circuitos y paquetes turísticos que combinen la asistencia al festival con visitas al Cabo Ca Mau, al Parque Nacional U Minh Ha y a destinos de turismo comunitario.



Con esta combinación de actividades culturales, comerciales y turísticas, la segunda edición del Festival del Camarón pretende promover la identidad local, ampliar las oportunidades de cooperación y atraer visitantes a la región más meridional de Vietnam./.

VNA