Kien Giang (VNA) - La provincia survietnamita de Kien Giang se apresura en la conclusión de la primera fase del sistema de riego Cai Lon-Cai Be en el delta del Mekong, para servir mejor a la vida y la producción locales.Conectando el río Cai Lon con el Cai Be, se espera que el proyecto mejore la producción agrícola y acuícola, controle la salinidad, combata los efectos del cambio climático y proporcione agua dulce para los pobladores durante los períodos de escasas precipitaciones.La construcción de la primera fase del proyecto, cuya finalización se programa para finales de este año, se está llevando a cabo en un área de 54,5 hectáreas en el distrito de Chau Thanh, con una financiación de 143,3 millones de dólares.Según Ha Duc Hanh, subdirector de la Junta de Gestión de Construcción e Inversiones en Trabajos de Riego No.10, el alcantarillado de Cai Be se puso en funcionamiento el 5 de febrero, varios meses antes de lo previsto, lo que ayudó a controlar la intrusión de agua salada en más de 20 mil hectáreas de tierras agrícolas.El alcantarillado ayuda a la provincia a ahorrar el costo de construcción de más de 150 represas temporales y contribuye a reducir la contaminación ambiental causada por la construcción de dichas represas.El 95 por ciento del trabajo está terminado y el resto para junio.Hasta el momento, se completó el 75 por ciento del trabajo en el alcantarillado de Cai Lon y el 40 por ciento del trabajo en el alcantarillado de Xeo Ro. Las construcciones finalizarán por completo en septiembre y octubre, respectivamente./.