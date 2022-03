Can Tho, Vietnam (VNA)- Las autoridades de la ciudad survietnamita de Can Tho propusieron a la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) apoyar el estudio de los proyectos del puente O Mon, que conecta la urbe y las localidades de Kien Giang, Vinh Long y Dong Thap, y la carretera de circunvalación en el Occidente.Durante un encuentro de trabajo efectuado hoy acerca de las actividades de JICA en el delta del río Mekong y los proyectos de conexión de tránsito a favor del desarrollo socioeconómico regional, Le Tien Dung, director del Departamento local de Transporte, se refirió a la prioridad concedida a las tareas concernientes.Según el funcionario, el puente O Mon y la ruta de circunvalación en el Occidente, con capital de alrededor de 435 y 262 millones de dólares millones de dólares, respectivamente, poseen papel importante para el progreso de Can Tho.Durante la cita, se debatió también el rol del puente Dai Ngai, a 60 kilómetros del Can Tho. Una vez finalizada, Dai Ngai ayudará a conectar las provincias de Tra Vinh, Soc Trang y Can Tho.De acuerdo con el vicepresidente de Can Tho Nguyen Ngoc He, la conexión entre los proyectos desarrollados en la localidad y el puente Dai Ngai responden a las aspiraciones de las provincias en el delta del Río Mekong /.