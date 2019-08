El ministro de Transporte de Vietnam, Nguyen Van The (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El ministro de Transporte de Vietnam, Nguyen Van The, afirmó hoy que la construcción de la autopista Norte-Sur del país debe cumplir con las leyes nacionales, y responder a los requisitos de calidad y tiempo.Al responder a preguntas de integrantes de Comité Permanente de la Asamblea Nacional en las comparecencias, el titular reiteró que se trata de una obra de suma importancia para la seguridad, la defensa y la economía del país, y aseguró que se garantizará la transparencia en el proceso de licitación de la obra, que se divide en 11 proyectos.Informó además que la cartera aprobó el plan de edificación de esta vía, de unos 700 kilómetros, con una inversión prevista de más de cinco mil 130 millones de dólares, de los cuales cerca de la mitad provienen del presupuesto estatal, y agregó que el Ministerio entregó al gobierno este proyecto, para su cumplimiento.Acerca de la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Trung Luong-My Thuan-Can Tho, sistema infraestructural de mayor importancia para el desarrollo socioeconómico del Delta del Mekong, Nguyen Van The dio a conocer que el gobierno desembolsó un capital adicional de 95 millones de dólares, para poder culminar esta obra en 2021.Sobre el desarrollo del sistema de aeropuertos en el país, Van The enfatizó que el país dispone de 22 aeródromos, de los cuales solo uno es administrado por una empresa privada, y aseguró que en el futuro el gobierno extenderá la movilización de fondo del sector privado para el desarrollo de este servicio.-VNA