Trabajadores en una empresa de procesamiento de frutas (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) Las agencias administrativas estatales y la comunidad empresarial de Vietnam necesitan coordinar estrechamente para elevar la calidad y prestigio de los productos nacionales en la arena internacional.



Durante los últimos años, los esfuerzos para construir las marcas nacionales, en general, y la marca de cada empresa y producto, en particular, en Vietnam se han logrado avances notables, pero que aún no satisfacen todas las expectativas.



El Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio informó que el número de las empresas con productos reconocidos como marcas nacionales aumentó de 30 en 2008 a 124 en 2020.



Hoang Minh Chien, subjefe del departamento, subrayó que a través del programa nacional sobre las marcas nacionales, diversos grupos y empresas vietnamitas han reconocido el papel importante de las marcas como clave para incrementar el valor de los productos y sus entidades.



Crear marcas de productos vietnamitas en el mercado global sigue siendo un trabajo difícil. Aunque siempre orgulloso de ser un país con potencial en la exportación de rubros agrícolas, forestales y pesqueros, los productos de la nación indochina no han escapado al estatus de exportación de materia prima sin nombre ni marca reconocidos.

Foto de ilustración (Fuente:VNA)



Hoang Trong Thuy, especialista en el campo de la agricultura, dijo que hasta el 80 por ciento de los productos agrícolas para la exportación no ha registrado marca, sobre todo la madera, caucho, pimienta y anacardo, entre otros.



Mientras tanto, las exportaciones madereras han tocado las puertas de numerosos países en el mundo, por lo que cada año su ingreso registra mil millones de dólares y logra un crecimiento promedio de 15 por ciento, pero carecen de marca propia.



Pham Thi Kim Loan, presidenta de la Junta Directiva de la Compañía de Ciencia y Tecnología Ngan Ha, consideró que para crear una buena marca, se debe crear una base sólida y tener buenos productos y atención especial a los clientes, entre otros.



Según Hoang Minh Chien, el Ministerio de Industria y Comercio siempre acompañará y apoyará a las empresas en las tareas de construcción, desarrollo y divulgación de marcas de productos.



En la etapa 2016-2020, el valor de las marcas vietnamitas registró un aumento del 175 por ciento, desde 141 mil millones de dólares en 2016 a 319 mil millones de dólares en 2020, según Brand Finance, firma global especializada en valoración de compañías./.

VNA