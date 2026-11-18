Shenzhen, China (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, acordaron hoy profundizar la cooperación entre Vietnam y el organismo financiero durante un encuentro celebrado al margen de la 33.ª Semana de Líderes Económicos de APEC, en Shenzhen, China.



En la reunión, el dirigente vietnamita valoró las contribuciones del FMI y de su directora gerente al fortalecimiento de la estabilidad monetaria y financiera internacional, así como a la coordinación de las políticas macroeconómicas a escala mundial.



También afirmó que Vietnam concede gran importancia a la cooperación con el FMI y aprecia el apoyo constante del organismo mediante el asesoramiento sobre políticas, las evaluaciones macroeconómicas, la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades.



Vietnam mantiene su compromiso de seguir siendo un miembro activo y responsable, y de contribuir a los esfuerzos colectivos para reforzar la estabilidad monetaria y financiera y promover un crecimiento sostenible, subrayó.



Al abordar la situación internacional, el líder vietnamita señaló que el panorama político y económico mundial atraviesa profundos cambios en el orden global, la tecnología, la gobernanza y los modelos de desarrollo, lo que genera numerosos riesgos e incertidumbres para la economía mundial.



Como economía altamente abierta, Vietnam se ve directamente afectado por las fluctuaciones externas; sin embargo, ha reforzado gradualmente su resiliencia y capacidad de adaptación. En los primeros nueve meses de 2026, el producto interno bruto (PIB) creció más de un 9%, mientras se mantuvo la estabilidad macroeconómica. Grandes corporaciones han reconocido la estabilidad estratégica del país y su entorno de inversión y negocios, por lo que continúan ampliando sus inversiones en Vietnam.



El dirigente destacó que el país está decidido a iniciar una nueva etapa de desarrollo, orientada hacia sus dos objetivos centenarios, entre ellos convertirse en un país desarrollado de ingresos altos para 2045. En este proceso, Vietnam considera la autonomía estratégica, combinada con una profunda integración internacional, así como la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, pilares y motores fundamentales del desarrollo.



Por su parte, Georgieva valoró los logros de Vietnam en materia de desarrollo socioeconómico y sus positivas perspectivas de crecimiento. En particular, destacó la capacidad del país para mantener un elevado ritmo de crecimiento al tiempo que preserva la estabilidad macroeconómica, controla la inflación y mantiene los principales equilibrios económicos.



El FMI sigue de cerca la evolución de Vietnam y considera al país un ejemplo destacado de cómo combinar un crecimiento rápido con la estabilidad y una mayor resiliencia, afirmó.



En un contexto de volatilidad económica mundial, la funcionaria señaló que Vietnam dispone de importantes oportunidades para aprovechar aún más sus fortalezas en materia de integración internacional, atracción de inversiones y reestructuración económica.



Recomendó que el país prosiga las reformas institucionales, mejore la productividad laboral, desarrolle el sector privado y refuerce su capacidad para responder a los riesgos financieros y comerciales internacionales.



Asimismo, aseguró que el FMI continuará apoyando a Vietnam mediante asesoramiento sobre políticas, evaluaciones macroeconómicas y asistencia técnica en los ámbitos que el país necesite.



En esta ocasión, el secretario general y presidente To Lam invitó a la directora gerente del FMI y a sus expertos a participar en las actividades del Año APEC 2027, que tendrá a Vietnam como anfitrión./.

VNA