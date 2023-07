Momento de la cosecha del anacardo (Fuente:VNA)

Binh Phuoc, Vietnam (VNA) La industria del anacardo de Vietnam enfrenta el riesgo de ser afectada por desastres naturales y el cambio climático, así como la feroz competencia cuando Camboya y países de África Occidental y Oriental promueven el desarrollo sectorial y las exportaciones.

Según los expertos, el desarrollo de los árboles de anacardo en Vietnam, en general, y en la provincia sureña de Binh Phuoc, "capital" de esa planta, en particular, aún dispone de mucho espacio y desafíos.



En consecuencia, los productos procesados a partir del anacardo todavía no están diversificados, principalmente en forma cruda, por lo que el valor agregado se ve bajo y la competitividad de algunos rubros resulta escasa.



Además, la vinculación y cooperación al desarrollo según la cadena de valores se consideran débiles, especialmente la etapa de promoción comercial y alianza con socios extranjeros con mercados potenciales.



Junto con eso, la vinculación de las áreas de materia prima para el procesamiento y la exportación sigue siendo limitada; mientras las indicaciones geográficas, el desarrollo de marcas, la protección de marcas registradas y la propiedad intelectual internacional para dicha planta no han hecho mucho, entre otros.

La provincia de Binh Phuoc se considera la “capital” del anacardo de Vietnam al representar más del 50 por ciento de la superficie y el 50 por ciento de la producción total de la nación indochina.



Según el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Binh Phuoc, la industria de procesamiento de anacardo se ha convertido en el campo principal y potencial de la localidad, la cual aporta anualmente del 27 al 45 por ciento del valor total de las exportaciones provinciales.



Junto a esas ventajas, el sector enfrenta numerosos desafíos, especialmente los establecimientos de procesamiento de anacardo no están activos en la fuente de materias primas.



El suministro de anacardos crudos de la provincia solo cubre alrededor de 30 por ciento de la capacidad de procesamiento de Binh Phuoc, mientras que el 70 por ciento depende de las importaciones desde Indonesia, Camboya y África.



Tran Cong Khanh, director del Centro de Investigación y Desarrollo de Anacardo del Instituto de Ciencia y Técnica Agrícola del Sur, enfatizó en la necesidad de construir modelos que vinculan la producción del anacardo según la dirección orgánica en aras de garantizar los estándares de exportación y el cultivo intensivo para aumentar el valor agregado a favor de los agricultores.



Al mismo tiempo, resulta necesario implementar modelos de aplicación de alta tecnología, biotecnología, producción agrícola orgánica en el cultivo del anacardo, así como impulsar la fabricación en el campo según cumpla los estándares de Buenas Prácticas Agrícolas Globales (Global GAP), y de Vietnam (VietGAP), entre otros aspectos.

En los últimos tiempos, el volumen de negocios de exportación del anacardo de Vietnam siempre ha mantenido la posición número uno en el mundo, con un valor de alrededor de tres mil millones de dólares al año./.

