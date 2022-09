Can Tho, Vietnam (VNA) -Un seminario para lanzar la campaña 'We Love Cities' del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) se llevó a cabo en la ciudad vietnamita de Can Tho.



La campaña mundial, que se realizará del 19 de septiembre al 31 de octubre, tiene como objetivo crear un foro para las ciudades que buscan el desarrollo sostenible. Can Tho es la única representante de Vietnam entre las 280 ciudades participantes en todo el mundo.

En el evento, Nguyen Van Thang, director del Instituto de Meteorología, Hidrología y Cambio Climático de Vietnam, elogió la respuesta activa de esta urbe sureña a la variación climática, en particular la emisión de muchas políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la eficiencia energética.



El vicepresidente del Comité Popular Municipal Duong Tan Hien, dijo que Can Tho siempre considera que la respuesta al cambio climático y la protección ambiental son una tarea clave de todo sistema político.



En el seminario, Can Tho solicitó el apoyo y la cooperación de los gobiernos, localidades, comunidades, empresas y organizaciones en el país y en el extranjero para superar los desafíos inducidos por el cambio climático para formar una economía neutral en carbono y ayudar a Vietnam a implementar los compromisos hechos en la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).

En el sitio web oficial de la campaña, se presenta que Can Tho ha dado pasos innovadores hacia la energía verde y renovable mediante la promoción del desarrollo de la energía solar, la incineración de residuos y la exploración de fuentes eólica y de biomasa.

La ciudad fijó la meta de que su suministro de energía renovable alcance cuatro por ciento en 2025, dijo el sitio./.