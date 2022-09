Foto de ilustración (Fuente:VNA)

El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El vicepresidente del Comité Popular de la ciudad de Can Tho , Duong Tan Hien, propuso a las empresas neerlandesas invertir en la mecanización de la producción agrícola , tecnología de conservación poscosecha, así como de procesamiento de productos agrícolas y acuáticos para crear los de alto valor agregado.El funcionario hizo la sugerencia en una sesión de trabajo la víspera con una delegación de la Embajada de los Países Bajos en Vietnam, encabezada por el embajador adjunto Christoph Prommersberger.Además de ofrecer políticas favorables para la atracción de inversiones en el Centro de conexión, producción, procesamiento y consumo de productos agrícolas en el delta del Mekong, la ciudad de Can Tho se empeña en desplegar muchas políticas de apoyo para recaudar capital colocado en la producción agrícola, agregó.En cuanto al establecimiento del mencionado Centro logístico para el enlace, la producción, procesamiento y consumo de productos agrícolas en el delta del Mekong, Tan Hien enfatizó que una vez aprobado, la administración local hará pública la información en los medios de comunicación para la licitación.Por su parte, el diplomático holandés invitó al Comité Popular municipal a organizar una delegación de trabajo para visitar y conocer los centros de producción y procesamiento agrícola en Holanda en aras de tener una mejor visión de este modelo.También sugirió que empresas e inversores holandeses exploren oportunidades de cooperación e inversión en Can Tho, especialmente en el sector agrícola./.