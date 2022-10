Hanoi (VNA)- El Museo de la Naturaleza de Vietnam recibió los cadáveres de nueve tigres que se encontraban entre los hallados en el caso del descubrimiento y confiscación de 17 ejemplares cautivos y mantenidos ilegalmente en casas de personas en la provincia de Nghe An en 2021, para investigación, recolección y exhibición.Según Bui Thi Ha, directora adjunta del Centro para la Educación de la Naturaleza, el fenómeno de la cría y el comercio ilegal de tigres , que ha tenido lugar durante mucho tiempo en la provincia de Nghe An, ha afectado negativamente los esfuerzos de Vietnam por prevenir los delitos contra la vida silvestre.Con anterioridad, la Policía Económica local detectó en agosto de 2021 el caso de cría ilegal de 17 tigres en dos hogares en la comuna de Do Thanh, distrito de Yen Thanh, provincia de Nghe An. Sin embargo, poco después, nueve de los 17 ejemplares murieron. En marzo de este año, los tigres vivos después del incidente fueron atendidos en el zoológico de Hanoi.Dos sujetos involucrados fueron llevados a juicio y recibieron penas de 30 meses y siete años de prisión./.