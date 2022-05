Can Tho, Vietnam (VNA)- Una ceremonia de lanzamiento del proyecto "Para un río Mekong sin basura -prueba piloto de un modelo de economía circular en mercados flotantes en la ciudad de Can Tho" se llevó a cabo hoy, informaron fuentes oficiales.En esta ocasión, la subdirectora del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Can Tho, Cao Thi Minh Thao, precisó que el objetivo del proyecto es promover una economía circular, reducir los desechos de los ríos al mar y crear un cambio de comportamiento en la gestión de basura de la comunidad local, así como fortalecer las actividades de recolección, clasificación, reutilización y reciclaje de residuos.El plan contribuirá a ayudar a la urbe vietnamita a elevar la conciencia de la comunidad sobre la protección del medio ambiente, así como mejorar la calidad ambiental en los mercados flotantes de Cai Rang y Con Son, uno de los sitios turísticos más destacados a nivel local.