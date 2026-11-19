Ciudad de México (VNA) - Numerosos medios de comunicación mexicanos se hicieron eco el 18 de noviembre de la reunión entre el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente, To Lam, y la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, celebrada al margen de la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026 en Shenzhen (China).



Las publicaciones destacaron las perspectivas de profundizar la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos económico, comercial y de inversión, así como la coordinación en los foros multilaterales.



El diario La Jornada, uno de los periódicos más influyentes del país latinoamericano, resaltó los avances positivos de las relaciones entre Vietnam y México desde el establecimiento de vínculos diplomáticos, en mayo de 1975, especialmente en los ámbitos económico y comercial. La publicación subrayó el creciente peso de Vietnam en el comercio de México con Asia-Pacífico y destacó las exportaciones vietnamitas de productos electrónicos, textiles y calzado.



Por su parte, el diario Milenio citó un mensaje publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X, en el que manifestó su interés por seguir profundizando los vínculos bilaterales, que cuentan ya con 51 años de trayectoria. El periódico también hizo referencia a los esfuerzos del Gobierno mexicano por ampliar sus relaciones exteriores, impulsar la cooperación económica y atraer inversiones de las economías de Asia-Pacífico en el marco de la Cumbre APEC 2026.



El portal UnoTV citó información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, según la cual uno de los principales temas abordados durante la reunión fue el impulso del comercio y la inversión bilaterales, así como el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), del que ambos países son miembros. Este mecanismo también puede facilitar un mayor acceso de los productos mexicanos al mercado vietnamita.



El diario 24 Horas destacó, asimismo, las posibilidades de reforzar la cooperación bilateral a través de los mecanismos multilaterales, especialmente teniendo en cuenta que Vietnam acogerá la Cumbre de APEC en 2027 y México lo hará en 2028. Ambas citas ofrecen una oportunidad para estrechar la coordinación, impulsar los vínculos económicos y ampliar la cooperación entre las economías de ambas orillas del Pacífico.



Por otro lado, los portales Infobae México y N+ citaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, según los cuales Vietnam ocupaba, en julio de 2026, el cuarto lugar entre los países proveedores de bienes importados por el país latinoamericano.



Ambos medios señalaron también que las empresas vietnamitas consideran a México una puerta de entrada al mercado norteamericano. Asimismo, destacaron la participación en el encuentro de numerosos integrantes del gabinete mexicano responsables de las carteras de Economía, Relaciones Exteriores, Salud, Turismo, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Energía.



A su vez, el portal Posta México puso el foco en las perspectivas de profundizar las relaciones políticas y económicas entre ambos países, con especial atención a la expansión del comercio, el fomento de las inversiones productivas, la facilitación del acceso de los productos a los respectivos mercados y el fortalecimiento de la cooperación en los foros multilaterales.



La revista económica Forbes México y la agencia española EFE también publicaron informaciones sobre el encuentro entre los dirigentes de Vietnam y México, centrándose en el impulso de los vínculos económicos bilaterales y los preparativos para la APEC 2027 en Vietnam. Ambas publicaciones recordaron que esta será la tercera ocasión en que el país indochino acoja el foro, tras las ediciones de 2006 y 2017.



Numerosos medios mexicanos hicieron referencia a la reunión con el máximo dirigente vietnamita en el marco de la agenda de encuentros bilaterales de la presidenta Sheinbaum con líderes de las economías miembros de APEC, entre ellos el secretario general del Partido Comunista de China y presidente, Xi Jinping; el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.



La prensa mexicana también informó de que Sheinbaum presentó su estrategia de desarrollo económico, denominada “Plan México”, ante la comunidad empresarial de APEC, con el objetivo de atraer inversión extranjera y fortalecer la capacidad productiva nacional.



En los últimos años, las relaciones de amistad y la cooperación multifacética entre Vietnam y México han mantenido una trayectoria ascendente, con los vínculos económicos y comerciales como uno de sus principales pilares. En un contexto en el que México busca diversificar sus mercados y ampliar sus relaciones económicas con socios de Asia-Pacífico, el fortalecimiento de la cooperación con Vietnam abre nuevas oportunidades para impulsar el comercio, las inversiones y la conectividad entre el Sudeste Asiático y América Latina./.

VNA