Hanoi (VNA)- El viceministro de Industria y Comercio de Vietnam Dang Hoang An presentó la hoja de ruta energética del país indochino en el VII Diálogo de Berlín sobre la Transición Energética BETD ), que se desarrolla en formato virtual en la capital alemana.Al intervenir en una sesión de diálogo, efectuada la víspera bajo el tema “Transición Energética-Hacia la neutralidad climática ”, Hoang An compartió detalles sobre la ruta aprobada por Vietnam para establecer los mercados de electricidad y energía, en proyección hacia el desarrollo eficiente y sostenible del sector, lo que constituye una herramienta importante para incentivar la participación de productores independientes, así como satisfacer la demanda de los consumidores.En ese sentido, hizo hincapié en la importancia de expandir las fuentes de energía renovable para el suministro al sistema nacional de electricidad, y la necesidad de las tecnologías avanzadas para satisfacer las necesidades de distribución, operación y gestión.En la ocasión, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, concedió importancia a la implementación exitosa de la transición energética, en el contexto que ese esfuerzo recibe el apoyo de todo el mundo, desde la reintegración de Estados Unidos con la política de protección climática hasta el compromiso de los países como China, Corea del Sur y Japón por la neutralización de la huella de carbono.Mientras, el ministro de Asuntos Económicos y Energía de la nación europea, Peter Altmaier, dijo que con un enfoque inteligente, la transición energética y la protección climática no entrarán en conflicto con la prosperidad y competitividad de la economía, sino que se convertirá en un motor de impulso para la innovación y el crecimiento sostenible.En el BETD, que se prolongará durante dos jornadas, los delegados discutirán una estrategia para reestructurar el sistema energético global y promover la transición de ese recurso.En la sesión conjunta entre los funcionarios de Alemania, Estados Unidos, Canadá, Italia y la Unión Europea, se debatirá sobre las oportunidades para una cooperación transatlántica en la política de transición energética.El BETD es un evento anual organizado por Alemania desde 2015, con el objetivo de desarrollar las fuentes de energía limpia y emplear esos recursos de manera eficiente en todo el mundo./.