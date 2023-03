Hanoi (VNA) - El valor de la carne de pollo importada alcanzó los 237 millones de dólares con unas 178 mil toneladas el año pasado, según un informe sobre el consumo de carne y el mercado de ganado en Vietnam, recién publicado por la empresa de investigación de mercado Ipsos.El informe mostró que el pollo se ha consumido más en los últimos años, con 17,8 kilogramos por persona en 2021 y 18,3 kilogramos el año pasado.Se pronostica que el consumo de pollo crecerá rápidamente, pero no será fácil que aumente de repente.Desde que Vietnam firmó acuerdos de libre comercio, la carne importada se eliminó de los aranceles, lo cual generó una competencia feroz, pues los precios del pollo importado siempre se han mantenido bajos.El valor de la carne de pollo importada alcanzó los 237 millones de dólares, con unas 178 mil toneladas, a pesar de un exceso de oferta interna el año pasado.En cambio, Vietnam solo exportó mil toneladas, con un valor total de 2,2 millones de dólares.Mientras que los criadores de pollos buscan soluciones para reducir los costos para competir con las importaciones baratas, los precios del salvado se multiplicaron por seis en medio año.Según los cálculos y análisis de Ipsos, no fue hasta el segundo o tercer trimestre de 2022 que los precios del salvado en Vietnam comenzaron a estabilizarse y disminuir siguiendo la tendencia global general.Otro factor importante fue la disminución del fondo de tierras para la ganadería en el país.La Ley de Ganadería de 2018 dispuso que ya no se permitiría la producción ganadera en el centro de la ciudad, lo que ha afectado el fondo de tierras ganaderas.Además, debido al reciente aumento en los precios de la vivienda, muchos hogares optan por vender sus tierras o dejar de criar ganado para obtener ganancias.Un representante de la Asociación de cría de animales de Dong Nai dijo que la población total de pollo s de Vietnam, incluidos los pollos de plumas blancas, los pollos de colores y las gallinas ponedoras, era de 498 millones en 2020. Se prevé que este número aumente a unos 555 millones este año.Para la producción porcina, Ipsos Vietnam pronostica que la demanda de los consumidores no se ha recuperado en comparación con el período anterior al brote de peste porcina africana de 2018.La carne de cerdo está perdiendo su posición como la opción número uno en la categoría de proteína animal./.