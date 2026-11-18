Berlín (VNA) - Vietnam sigue despertando el interés de los inversores alemanes y europeos gracias a su creciente papel en las cadenas de suministro globales, el dinamismo de su mercado interno y las oportunidades de cooperación en tecnología, infraestructuras, energía e innovación.



Estas perspectivas centraron los debates del foro Vietnam Dialogue 2026 (Diálogo sobre Vietnam 2026), celebrado el 17 de noviembre en Frankfurt (Alemania), con la participación de más de 160 representantes de organismos, organizaciones, empresas y círculos académicos.



Las discusiones abordaron las perspectivas económicas de Vietnam, las reformas del entorno de inversión, el desarrollo de recursos humanos y las oportunidades para ampliar la cooperación entre empresas vietnamitas y sus socios alemanes y europeos.



En sus intervenciones, los cofundadores del foro, el doctor Marcus Wittner y Jan René Fricke, señalaron que la iniciativa surgió con el propósito de reunir a personas y organizaciones interesadas en impulsar las relaciones entre Vietnam y Europa. De los 120 participantes de la primera edición, celebrada en 2024, se ha pasado a más de 160 inscritos este año.



El creciente interés de la comunidad empresarial internacional por el Sudeste Asiático también abre nuevas oportunidades para que las compañías alemanas conozcan el mercado vietnamita y amplíen su cooperación.



La consejera comercial de Vietnam en Alemania, Dang Thi Thanh Phuong, destacó que el país germano es uno de los principales socios de Vietnam en Europa, mientras que Vietnam ocupa una posición cada vez más relevante en sus relaciones con el Sudeste Asiático.

La consejera comercial de Vietnam en Alemania, Dang Thi Thanh Phuong, habla en el evento. (Fuente: VNA)





La creciente presencia de empresas alemanas en Vietnam en sectores como infraestructuras, energía, logística, tecnología y manufactura demuestra el potencial de cooperación a largo plazo entre ambos países.



Expertos y representantes empresariales alemanes y europeos coincidieron en que Vietnam sigue siendo un destino atractivo para la inversión internacional, gracias a su creciente protagonismo en las cadenas globales de suministro, la expansión de su mercado interno, el aumento del poder adquisitivo y las oportunidades en los sectores de servicios, tecnología e innovación.



También valoraron las mejoras del entorno empresarial, especialmente la digitalización de los procedimientos administrativos y aduaneros y el fortalecimiento del diálogo entre las autoridades y las empresas.



La cooperación entre Vietnam, Alemania y la Unión Europea (UE) se está extendiendo más allá del comercio y la inversión hacia sectores de mayor contenido tecnológico.



Las empresas alemanas cuentan con fortalezas en tecnología, automatización, desarrollo de infraestructuras, energía y formación profesional, mientras que Vietnam ofrece un mercado con amplias perspectivas y una posición cada vez más importante en las cadenas internacionales de suministro.



Acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA), junto con la tendencia a diversificar las cadenas de suministro, crean condiciones favorables para ampliar los vínculos empresariales.



No obstante, para aprovechar plenamente estas oportunidades, Vietnam debe seguir construyendo un entorno de inversión estable y predecible, formar recursos humanos cualificados, especialmente en tecnología y semiconductores, y mejorar la competitividad de las empresas nacionales, en particular de las pequeñas y medianas empresas.



La simplificación de los procedimientos administrativos, la mejora del acceso a la financiación y la promoción de la transferencia tecnológica también son medidas necesarias.



Los participantes subrayaron, además, la importancia de reforzar la cooperación entre empresas, bancos, universidades e institutos de investigación de ambos países.



Creado en 2024, Vietnam Dialogue se ha convertido en un foro anual que facilita el intercambio directo entre responsables políticos, representantes empresariales, instituciones financieras y académicos de Vietnam y Europa.



Además de compartir información y experiencias, la iniciativa busca establecer contactos y promover oportunidades concretas de cooperación en comercio, inversión y desarrollo económico./.