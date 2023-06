El viceprimer ministro Le Minh Khai habla en el evento (Fuente:VNA)

Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) El viceprimer ministro vietnamita Le Minh Khai presidió hoy una conferencia sobre soluciones para mejorar la capacidad del acceso al crédito de las empresas y la absorción del capital de la economía , con la participación de líderes del Banco Estatal, ministerios y ramas.Al intervenir en el evento, Le Minh Khai dijo que desde principios de año hasta la fecha, a pesar de las dificultades en la situación económica nacional, el Gobierno y el Primer Ministro han dado direcciones drásticas para superarlas, por lo que la macroeconomía se estabiliza, la inflación está controlada y los principales equilibrios de la economía se mantienen básicamente.En particular, se han adoptado numerosas soluciones para estabilizar la situación monetaria y fiscal, agregó.Minh Khai también señaló las dificultades relacionadas con el acceso y la absorción de capital, incluido el mecanismo, la política y los enfoques desde las leyes, reglamentos gubernamentales y desde bancos comerciales.En ese sentido, propuso a los gerentes del Banco Estatal, ministerios, ramas, organizaciones crediticias, grandes instituciones bancarias comerciales y asociaciones que aporten sus opiniones sobre los problemas en el mecanismo y la política, con vistas a tener bases destinadas a buscar solución.Respecto a los mecanismos y políticas de los bancos comerciales, señaló que la Ley Orgánica de Crédito ha orientado a las instituciones sectoriales a elaborar normas, reglas y barreras contra los riesgos y resulta necesario revisarlas para saber si presentan problemas.En segundo lugar, empresas y sujetos con interés de acceder al capital dependen de planes de préstamo, inversión y de la situación financiera, indicó.En el caso que no cumplan las condiciones, no obtienen prestamos; mientras si tienen adecuados planes pero no pueden acceder al capital, pierden la oportunidad; por lo cual, urgió a la parte empresarial a ser muy clara.En tercer lugar, según el viceprimer ministro, si la tasa de interés de los préstamos es demasiado alta, las empresas no pueden acceder a ella.El Jefe de Gobierno está muy interesado en este tema y ha indicado al Banco Estatal a que estudie y tenga orientaciones de acuerdo con la situación actual, ajustando así la tasa de interés adecuada a favor de las empresas , reiteró.Al destacar la reducción de las tasas de interés por cuatro veces consecutivas desde principios del año hasta el momento del Banco Estatal, Minh Khai consideró que se trata de un factor muy importante.Resulta necesario considerar las tasas de interés regulatorias en un nivel razonable para no afectar al mercado de divisas, otros canales de capital y derechos de los prestatarios, enfatizó.En cuarto lugar, para acceder al capital y absorberlo, hizo hincapié en la importancia de garantizar la situación de producción, negocios, pedidos y cadena de suministro.Al enfatizar el papel de los bancos comerciales , que interactúan directamente con las empresas y los prestatarios, dijo que a pesar de sus actividades específicas, las instituciones deben prestar atención a crear condiciones favorables a las empresas en el acceso al capital.Esta conferencia tiene como objetivos evaluar y deshacer el gran nudo para presentar al Primer Ministro a fin de que oriente y maneje el problema lo antes posible, facilitando así las fuentes de capital y canal de crédito hacia la economía, como contribución a garantizar las metas y tareas planteadas a 2023 y el Plan quinquenal determinado en el XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, apuntó.Por su parte, Dao Minh Tu, vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam, explicó que en los primeros cinco meses de 2023, la política monetaria se manejó en un contexto muy especial, afectado por múltiples factores.Al mismo tiempo, reiteró que se trata de un momento muy difícil y el Banco Estatal debe combinar la teoría y la práctica en la operación para apoyar la economía y las empresas.No existe ninguna política del Gobierno o de su entidad para el endurecimiento del crédito o sobre las dificultades para el acceso crediticio, afirmó./.