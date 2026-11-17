Shenzhen, China (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, exhortó hoy a las empresas chinas a incrementar las inversiones en tecnologías avanzadas, promover la transferencia tecnológica y fortalecer las actividades de investigación y desarrollo (I+D), así como ampliar los vínculos con las empresas vietnamitas.

Con motivo de su participación en la 33.ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de sus actividades bilaterales en China, el líder vietnamita sostuvo una recepción a Wang Cheng, director general del grupo TCL, en la cual valoró que la empresa ha mantenido sus actividades de producción y negocios en Vietnam durante más de 27 años, generando muchos puestos de trabajo.

Asimismo, expresó su deseo de que TCL continúe estrechamente vinculada a Vietnam y mantenga sus inversiones a largo plazo, prestando especial atención a los sectores de tecnologías de visualización, electrónica inteligente, investigación y desarrollo (I+D) e industrias auxiliares.

Wang Cheng afirmó que TCL continuará aumentando sus inversiones, formando recursos humanos, ampliando la cooperación y promoviendo la participación de empresas vietnamitas en sus cadenas de suministro.

Ambas partes también intercambiaron opiniones sobre las necesidades de desarrollar recursos humanos cualificados, cooperar en las industrias auxiliares e implementar nuevos proyectos.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam (derecha) y presidente del Consejo de Administración de Chery Holdings (Foto: VNA)

En su encuentro con Yin Tongyue, presidente del Consejo de Administración de Chery Holdings, el máximo dirigente vietnamita acogió favorablemente la decisión del grupo de considerar Vietnam como un destino estratégico de inversión y expresó su deseo de que ambas partes cooperen en el desarrollo de una industria automovilística moderna, ecológica e inteligente, así como de las industrias auxiliares.

Yin Tongyue indicó que su empresa considera Vietnam un mercado estratégico en el Sudeste Asiático y desea ampliar sus inversiones para contribuir al desarrollo de la industria automovilística y de las cadenas de suministro nacionales.

Tras valorar el acuerdo de cooperación estratégica integral firmado entre Chery Holdings y el grupo vietnamita Geleximco, To Lam pidió a ambas partes que prioricen proyectos viables y eficaces en la producción de automóviles, vehículos de nueva energía, componentes y tecnologías avanzadas.

Propuso que el grupo preste especial atención a la investigación y el desarrollo, la transferencia tecnológica y la formación de ingenieros y especialistas vietnamitas, así como a establecer una hoja de ruta para aumentar la tasa de localización y desarrollar proveedores nacionales de componentes, materiales y servicios.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam (centro) recibe a Xu Ziyang, director general del Grupo de Telecomunicaciones Zhongxing (Foto: VNA)

Durante su encuentro con Xu Ziyang, director general del Grupo de Telecomunicaciones Zhongxing (ZTE), el mandatario vietnamita reconoció las contribuciones de la empresa al desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones y a la formación de recursos humanos en tecnologías de la información en Vietnam.

Alentó a ZTE a coordinarse con empresas, zonas industriales y organismos vietnamitas pertinentes para seleccionar proyectos piloto; fortalecer la cooperación con universidades e institutos de investigación en la formación de ingenieros, el intercambio de expertos y la investigación tecnológica.

Por otro lado, pidió al grupo chino concretar las orientaciones de cooperación en programas y proyectos con objetivos, tecnologías, recursos y resultados esperados claramente definidos, prestando especial atención al desarrollo de proveedores y de las capacidades de investigación en Vietnam

Xu Ziyang manifestó que ZTE desea ampliar la cooperación con Vietnam en centros de datos ecológicos, computación en la nube, infraestructuras de inteligencia artificial (IA), servidores, almacenamiento y redes de computación. El grupo también propuso colaborar en la formación de recursos humanos, el intercambio técnico, la construcción de laboratorios y el desarrollo de capacidades tecnológicas./.