El informe “Taking stock”, publicado la víspera por la entidad bancaria, atribuye el buen desempeño económico de Vietnam a la capacidad de recuperación tanto de su economía nacional como del sector externo.



Más allá de la contención de la pandemia mediante medidas audaces, tempranas y efectivas, el gobierno vietnamita ha utilizado sus políticas fiscales y monetarias para brindar un respiro al sector privado y poner en marcha la recuperación, señala el documento.



Por ejemplo, precisa, el gasto público volvió a subir después de tres años de consolidación fiscal, mientras que en los primeros nueve meses de 2020 se registró un aumento interanual del 40 por ciento del desembolso de la inversión pública.

Vietnam apunta a un crecimiento económico de casi tres por ciento en 2020, mientras que la economía mundial se contraerá al menos cuatro por ciento en medio del mayor impacto global de las últimas décadas. (Fuente: VNA)

Según el informe, el sector externo, el principal impulsor del crecimiento económico en Vietnam durante la última década, ha tenido un desempeño excepcionalmente bueno desde el comienzo de la crisis del COVID-19 El país está a punto de reportar no solo su mayor superávit comercial, sino también un incremento en las reservas internacionales.Las continuas entradas de inversión extranjera y el aumento constante de las exportaciones compensaron con creces las pérdidas de ingresos en divisas derivadas de la disminución de las actividades turísticas y la reducción de las remesas.El balance indica que los inversores extranjeros han continuado inyectando capital y/o trasladando sus actividades de producción a Vietnam, gracias a la buena gestión de la pandemia por parte del país indochino.De cara al futuro, las perspectivas de Vietnam parecen positivas, ya que se prevé que la economía crezca aproximadamente 6,8 por ciento en 2021 y, a partir de entonces, se estabilice en alrededor del 6,5 por ciento.Esta proyección asume que la crisis del COVID-19 se controlará gradualmente, en particular mediante la introducción de una vacuna eficaz.Sin embargo, el alcance y duración de la pandemia, así como sus impactos económicos, son difíciles de predecir y, por esta razón, no se puede descartar un escenario de menor crecimiento.El informe enfatiza que Vietnam podría estar expuesto a riesgos fiscales, financieros y sociales que deberían requerir mayor atención por parte de las autoridades.“Vietnam se encuentra en una encrucijada de la recuperación pos-COVID-19 y tiene la oportunidad de encaminarse por un camino de desarrollo más ecológico, inteligente e inclusivo que reforzará la resiliencia ante futuras crisis de pandemias y desastres relacionados con el clima”, dijo Carolyn Turk, directora del BM para Vietnam.El texto también ofrece una visión detallada sobre las herramientas de política que podría ayudar a Vietnam a estabilizar la economía, reducir las necesidades de inversión en el próximo período y lograr los objetivos climáticos tanto a corto como a largo plazo.Argumenta que la ambición de Vietnam de convertirse en una economía de alto ingreso estará determinada no solo por su capacidad para salir con éxito de la crisis de COVID-19, sino también por cómo gestionará sus recursos naturales y los riesgos climáticos./.