Shenzhen, China (VNA) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, propuso fortalecer los vínculos entre la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y las localidades vietnamitas, ampliar las cadenas de producción y suministro, y vincular las inversiones con la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos, durante su encuentro con Huang Kunming, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido Comunista de China en Guangdong.



Durante la reunión efectuada el 17 de noviembre (hora local) en Shenzhen, en el marco de su participación en la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026 y de su visita de trabajo a China, el secretario general y presidente To Lam expresó su satisfacción por regresar a Guangdong, una localidad que mantiene vínculos tradicionales de amistad con Vietnam y está estrechamente ligada a la historia revolucionaria del país.



Tras felicitar a la provincia por los logros alcanzados en los últimos años, especialmente por el fortalecimiento de su papel como motor económico, industrial y tecnológico de China, así como por su contribución a la construcción de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, el máximo dirigente vietnamita destacó su elección como sede de APEC y su creciente protagonismo en la cooperación regional de Asia-Pacífico.



Manifestó su confianza en que Guangdong seguirá cumpliendo con éxito las orientaciones estratégicas establecidas por el Partido y el Estado chinos, y cosechará nuevos avances en el desarrollo de alta calidad y en la construcción de la modernización al estilo chino.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y Huang Kunming, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido Comunista de China en Guangdong. (Fuente: VNA)

Por su parte, Huang Kunming expresó su honor por recibir al secretario general y presidente To Lam en Guangdong con motivo de la Cumbre de APEC 2026.



Afirmó que el Comité Provincial del Partido, las autoridades y el pueblo de Guangdong conceden especial importancia a los vínculos de amistad y a la cooperación sustantiva con Vietnam, y se comprometió a seguir aplicando de manera integral y eficaz los importantes consensos alcanzados entre los máximos dirigentes de ambos partidos y Estados.



Ambas partes evocaron la historia de amistad y los estrechos lazos entre los movimientos revolucionarios de los dos países en Guangdong. Asimismo, valoraron positivamente los avances registrados en los intercambios y la cooperación bilateral desde la visita de To Lam a esta provincia, en agosto de 2024.



Entre los resultados más destacados figuran el crecimiento sostenido del comercio, que representa una proporción significativa del intercambio comercial total entre ambos países; la creciente orientación de las inversiones hacia las tecnologías de alta gama y la manufactura avanzada, así como las nuevas perspectivas de cooperación en infraestructura, ciencia y tecnología.



En cuanto a las prioridades de cooperación para los próximos años, To Lam propuso seguir aprovechando eficazmente los mecanismos de colaboración entre Guangdong y los ministerios, sectores y localidades de Vietnam, así como impulsar tres tareas pioneras: materializar los consensos de alto nivel sobre el fortalecimiento del intercambio de experiencias en materia de construcción partidista y gobernanza nacional; encabezar la implementación de una cooperación bilateral sustantiva y de alta calidad; y ampliar los intercambios entre los pueblos, contribuyendo a consolidar aún más las bases sociales de las relaciones entre ambos países.



En este sentido, el líder vietnamita instó a promover la conectividad entre la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y las provincias y ciudades de Vietnam, fortalecer los vínculos entre las cadenas de producción y suministro, y asociar las inversiones con la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos, además de facilitar una participación más profunda de las empresas vietnamitas en las cadenas de valor.



También propuso que Guangdong incremente las importaciones de productos vietnamitas con ventajas competitivas y potencie la conectividad logística; fomente la cooperación directa entre universidades, institutos de investigación, centros de innovación y empresas científico-tecnológicas, e impulse el intercambio de experiencias sobre la organización de APEC.



Asimismo, manifestó su deseo de que ambas partes implementen eficazmente el Año de Cooperación Turística Vietnam-China, aprovechando también los sitios históricos de Guangdong vinculados con el Presidente Ho Chi Minh y la historia revolucionaria de ambos países. Igualmente, abogó por impulsar la cooperación en educación y formación, cultura, artes y deportes.



Al expresar su pleno acuerdo con las importantes orientaciones planteadas por To Lam, Huang Kunming subrayó que Guangdong trabajará para estrechar aún más los lazos de amistad y promover la cooperación sustantiva en diversos ámbitos, especialmente en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología.



Afirmó que la provincia está dispuesta a compartir los frutos de su desarrollo y alentar a las grandes empresas y compañías de alta tecnología a invertir en Vietnam, además de ampliar las importaciones de productos agrícolas y frutas vietnamitas.



Huang Kunming también manifestó el compromiso de Guangdong de preservar adecuadamente los sitios históricos relacionados con las actividades del Presidente Ho Chi Minh y de otros destacados revolucionarios vietnamitas de generaciones anteriores en la provincia, así como de intensificar la cooperación turística y educativa, los intercambios de amistad y el entendimiento mutuo entre el pueblo de Guangdong y las localidades vietnamitas./.