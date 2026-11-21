Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, y su esposa presidieron hoy la solemne ceremonia de bienvenida al presidente de la República de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su cónyuge, quienes realizan una visita oficial a Vietnam.

A la ceremonia asistieron los miembros del Buró Político: Nguyen Thanh Nghi, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias; el general Phan Van Giang, viceprimer ministro y ministro de Defensa; el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; y Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores.

A las 9:00, la comitiva de escolta acompañó al presidente Ilham Aliyev y su esposa hasta la sede de la Asamblea Nacional.

El secretario general y presidente To Lam y su esposa dieron una cálida bienvenida al mandatario azerbaiyano y a la delegación de alto nivel. Los niños de la capital vietnamita ondearon las banderas de ambos países para recibir a los visitantes.

Al son de la música de bienvenida, los dos líderes caminaron por la alfombra roja hasta el estrado de honor. La banda militar interpretó los himnos nacionales de Azerbaiyán y Vietnam.

Posteriormente, ambos dirigentes pasaron revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Vietnam y presentaron a los integrantes de las delegaciones de alto nivel de ambos países.

Tras la ceremonia, ambos dirigentes, junto con las delegaciones de alto nivel de ambos países, sostuvieron conversaciones.

El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa dan la bienvenida al presidente Ilham Aliyev de Azerbaiyán y su cónyuge. Foto: VNA

Vietnam y Azerbaiyán mantienen una tradicional amistad de larga data, cultivada por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países. Azerbaiyán ha brindado siempre a Vietnam su apoyo y sincero afecto, mientras Vietnam concede gran importancia a las relaciones de amistad y cooperación con el país caucásico.

En 2025, ambos países elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica, abriendo un nuevo capítulo en los vínculos bilaterales. Desde entonces, la cooperación en diversos ámbitos ha registrado avances notables.

Los intercambios económicos, comerciales y las inversiones se han vuelto más concretos, con empresas de ambos países ejecutando proyectos en el territorio del otro.

La cooperación en defensa y seguridad se ha reforzado en materia de industria de defensa, investigación, producción y comercio.

Asimismo, se han intensificado los vínculos en petróleo y gas, energía, transporte, logística, cultura e intercambio pueblo a pueblo.

La visita del presidente Ilham Aliyev reviste especial importancia, ya que ofrece a los dirigentes de alto nivel de ambos países la oportunidad de consolidar la confianza política, intercambiar de manera integral sobre las orientaciones para el desarrollo de las relaciones y definir medidas concretas para implementar eficazmente el marco de Asociación Estratégica.

La gira contribuirá a generar un nuevo impulso para ampliar la cooperación en todos los ámbitos, desde la política, la diplomacia, la economía, el comercio y la inversión hasta la energía, la educación, la ciencia, la tecnología y los intercambios entre pueblos./.