Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, mantuvo hoy una reunión con el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, en el marco de su participación en la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026, que se celebra en Shenzhen, China.



En la cita, el secretario general y presidente To Lam felicitó a Papúa Nueva Guinea por sus logros en materia de desarrollo y destacó el papel de este país en el Pacífico Sur y en los foros regionales e internacionales. Asimismo, pidió su apoyo para que Vietnam organice con éxito el Año APEC 2027 e invitó al premier James Marape a asistir a la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027, que tendrá lugar en Phu Quoc.



Al señalar que ambos países disponen de un amplio margen para ampliar la cooperación, el máximo dirigente vietnamita propuso traducir las buenas relaciones políticas en programas concretos que aporten beneficios tangibles a sus pueblos. Para ello, instó a intensificar los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel, especialmente al margen de las reuniones multilaterales; respaldar el fortalecimiento de la presencia diplomática de ambos países en sus respectivas capitales, y revisar y aplicar eficazmente los acuerdos suscritos, incluido el Memorando de Entendimiento sobre cooperación pesquera.



También propuso estudiar nuevos acuerdos y establecer mecanismos bilaterales de consulta y diálogo.



El líder vietnamita planteó impulsar la cooperación en ámbitos como los minerales, el petróleo y el gas, la industria transformadora, la silvicultura, la pesca, las infraestructuras, las telecomunicaciones, la energía, el trabajo y la formación profesional.



Reafirmó la disposición de Vietnam a compartir su experiencia en agricultura y dio la bienvenida a estudiantes de Papúa Nueva Guinea interesados en cursar estudios y recibir formación profesional en Vietnam. Asimismo, destacó la necesidad de mejorar la conectividad aérea para fomentar los intercambios pueblo a pueblo, la cooperación cultural y el turismo.



Por su parte, el premier James Marape felicitó a Vietnam por asumir la organización del Año APEC 2027 y expresó su admiración por el país, su pueblo y su ritmo de desarrollo, así como por sus destacados resultados de crecimiento económico.



Consideró que ambos países comparten numerosas similitudes históricas y cuentan con amplias oportunidades para ampliar la cooperación, especialmente en agricultura, pesca, silvicultura, producción y procesamiento de café. Asimismo, manifestó su deseo de que las empresas vietnamitas exploren oportunidades de inversión en Papúa Nueva Guinea.



En cuanto a la cooperación regional y multilateral, el secretario general y presidente To Lam propuso que ambas partes mantengan las consultas y el apoyo mutuo en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, defiendan el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, y contribuyan a preservar la paz, la estabilidad, la seguridad de la navegación y la protección del medio marino.



También afirmó que Vietnam está dispuesto a actuar como puente para promover las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el Foro de las Islas del Pacífico, y respaldó una mayor integración de Papúa Nueva Guinea con la ASEAN.



Por su parte, James Marape reafirmó el apoyo de su país a Vietnam como anfitrión del Año APEC 2027 y expresó su interés en estrechar los vínculos con la ASEAN, así como su disposición a servir de puente entre esta organización y los países insulares del Pacífico./.

VNA