Kien Giang, Vientam (VNA)- La provincia survietnamita de Kien Giang se centra en aplicar medidas drásticas y sincrónicas para poner fin a la violación de las aguas extranjeras por parte de los pescadores locales antes del 31 de diciembre, según la exigencia del Primer Ministro.Según Nguyen Thanh Nhan, vicepresidente del Comité Popular de Kien Giang , esos esfuerzos buscan contribuir al levantamiento de la tarjeta amarilla de la Comisión Europea aplicada a los productos acuáticos vietnamitas.Añadió el funcionario que la Dirección provincial de lucha contra la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada (IUU) se ha empeñado en intensificar la inspección y orientación a los órganos pertinentes en las labores concernientes.En tal sentido, la Dirección envió a funcionarios a cada comuna con pescadores que violaron las aguas exteriores para solventar radicalmente los casos al respecto, a la par de fomentar la concientización de los pobladores sobre los lineamientos correspondientes del Partido Comunista y las leyes del Estado.Por otro lado, se estableció una línea telefónica directa que facilita el contacto a los dirigentes del nivel comunal hasta el provincial, y también de algunas ramas relativas, en pos de solventar oportunamente las dificultades surgidas en el combate contra la IUU Además del patrullaje y la vigilancia en alta mar de Kien Giang y en las aguas superpuestas que no han sido demarcadas, se aplican también sanciones a los casos que no han instalado equipos de rastreo en las embarcaciones./.