Hanoi (VNA) – Vietnam y Azerbaiyán aprobaron hoy una Declaración Conjunta con motivo de la visita oficial del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en la cual reafirmaron su determinación de consolidar la amistad tradicional y desarrollar plenamente la Asociación Estratégica establecida en mayo de 2025.

Ambas partes afirmaron que las relaciones entre Vietnam y Azerbaiyán, establecidas en 1992, se basan en la confianza, la igualdad y el respeto mutuo. Asimismo, destacaron que el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos y el cumplimiento del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas constituyen los fundamentos de los vínculos bilaterales.

En el ámbito político y diplomático, acordaron mantener las visitas de alto nivel, intensificar los intercambios a todos los niveles y promover el diálogo político y las consultas periódicas entre ambos Ministerios de Relaciones Exteriores. También impulsarán los vínculos entre el Partido Comunista de Vietnam y el gobernante Partido Nuevo Azerbaiyán, ampliarán la cooperación parlamentaria y estudiarán el establecimiento de nuevos mecanismos de colaboración.

En materia económica, comercial y de inversión, los dos países se comprometieron a generar avances significativos y elevar la escala y calidad de la cooperación en consonancia con su Asociación Estratégica. Asimismo, acordaron implementar plenamente los acuerdos firmados y aprovechar eficazmente el papel del Comité Intergubernamental. Ambas partes promoverán la negociación de nuevos documentos para perfeccionar el marco jurídico y facilitar la cooperación económica, comercial y de inversión, además de apoyar los proyectos de inversión vietnamitas en Azerbaiyán, especialmente en energías renovables, bienes raíces y otros sectores potenciales.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa posan para una foto con el presidente Ilham Aliyev de Azerbaiyán y su cónyuge. Foto: VNA



Los dos países identificaron la energía, el petróleo y el gas como pilares tradicionales de la cooperación y acordaron ampliar los vínculos en exploración y explotación de hidrocarburos, servicios técnicos, formación de recursos humanos, petroquímica y energías limpias y renovables. También estudiarán acuerdos a largo plazo para el suministro de petróleo crudo y gas natural licuado (GNL). Asimismo, promoverán la cooperación agrícola, la industria minera, la producción de aluminio y la conectividad del transporte, especialmente el aprovechamiento de la Ruta Internacional de Transporte Transcaspiana.

En defensa y seguridad, ambas partes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones, el intercambio de información, la transferencia de tecnología, la formación especializada y la cooperación en las industrias de defensa y seguridad. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley reforzarán la coordinación en la lucha contra la delincuencia organizada, el narcotráfico, la trata de personas, los delitos cibernéticos y otras amenazas transnacionales.

En educación, cultura, turismo e intercambios entre pueblos, los dos países alentarán la apertura de vuelos directos, promoverán becas, investigaciones conjuntas e intercambios de docentes, estudiantes e investigadores. También organizarán Jornadas Culturales, fortalecerán la cooperación artística y turística y fomentarán el hermanamiento entre localidades.

Ambos países se comprometieron a coordinarse en los foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados y la CICA. Asimismo, estudiarán el apoyo mutuo en las organizaciones internacionales y promoverán la cooperación entre Azerbaiyán y la ASEAN y sus Estados miembros para afrontar los desafíos globales./.