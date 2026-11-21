Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, sostuvieron hoy conversaciones tras la ceremonia oficial de bienvenida, con el objetivo de impulsar el desarrollo profundo, sustancial y eficaz de la Asociación Estratégica entre ambos países.

En un ambiente de amistad, sinceridad y confianza, el secretario general y presidente To Lam dio una cálida bienvenida al presidente Ilham Aliyev y a la delegación de alto nivel de Azerbaiyán, que realizan una visita oficial a Vietnam, y afirmó que este viaje generará un nuevo impulso para las relaciones bilaterales.

Al recordar los buenos recuerdos de su visita de Estado a Azerbaiyán en mayo de 2025, agradeció la cálida y solemne acogida brindada por los dirigentes y el pueblo azerbaiyanos. Asimismo, destacó que Vietnam siempre recuerda el valioso apoyo de Azerbaiyán durante la lucha por la independencia y la reunificación nacional, así como en la actual construcción y desarrollo del país.

Tras felicitar a Azerbaiyán por sus logros en el desarrollo socioeconómico y por la prórroga de su mandato como presidente de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia (CICA) para el período 2026-2028, el líder vietnamita afirmó que Vietnam consideró a Azerbaiyán un socio importante en la región del Cáucaso Sur y el mar Caspio.

Propuso seguir promoviendo los ámbitos tradicionales de cooperación, como economía, comercio, energía, petróleo y gas, defensa, seguridad, cultura, deportes y turismo, y ampliar los vínculos a nuevos sectores, como la innovación, la ciencia y la tecnología.

En las conversaciones entre el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev (Foto: VNA)

Por su parte, después de expresar su satisfacción por regresar a Vietnam, Ilham Aliyev felicitó al país por sus importantes logros de desarrollo y valoró los avances positivos de las relaciones bilaterales, especialmente tras la elevación de los vínculos al nivel de Asociación Estratégica en mayo de 2025.

Agradeció a Vietnam su apoyo y el envío de una delegación de alto nivel a la VII Cumbre de la CICA, y solicitó continuar coordinándose y apoyándose mutuamente en los foros multilaterales y las organizaciones internacionales.

En materia económica, el presidente azerbaiyano propuso alentar a las empresas de ambos países a establecer empresas conjuntas e invertir en proyectos de energía limpia, nuevas fuentes energéticas y energías renovables; intensificar la cooperación comercial y de inversión, promover el papel del Comité Intergubernamental y perfeccionar el marco jurídico bilateral.

Ambas partes acordaron impulsar los vínculos entre los dos partidos y parlamentos, intensificar los intercambios de delegaciones y compartir experiencias legislativas.

Los dos mandatarios coincidieron en consolidar la amistad tradicional, aprovechar los mecanismos de cooperación existentes y concluir próximamente el Plan de Acción para implementar la Asociación Estratégica, además de alentar a las empresas a buscar oportunidades de cooperación e inversión.

También abordaron medidas para ampliar los vínculos en defensa y seguridad, transporte, especialmente mediante la explotación de la ruta de transporte Transcaspiana, educación, formación, cultura, turismo y comercio de productos agrícolas. Asimismo, respaldaron el fortalecimiento de la cooperación entre Vietnam y el Cáucaso Sur y Asia Central, así como entre Azerbaiyán y la ASEAN.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev presencian la ceremonia de intercambio de documentos de cooperación (Foto: VNA)

En esta ocasión, Ilham Aliyev invitó al secretario general y presidente To Lam y a su esposa a visitar nuevamente Azerbaiyán. El dirigente vietnamita aceptó cordialmente la invitación.

Tras las conversaciones, ambos dirigentes aprobaron una Declaración Conjunta y presenciaron la ceremonia de intercambio de documentos de cooperación, incluidos memorandos de entendimiento sobre prevención y lucha contra incendios, búsqueda y rescate; evaluación, desarrollo e implementación de proyectos de energía solar y eólica./.