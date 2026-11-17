Hanoi (VNA) – Con motivo del 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Dinamarca, la embajadora danesa en Vietnam, Lina Gandløse Hansen, se reunió hoy aquí con la prensa vietnamita para repasar los principales hitos de los vínculos bilaterales, cuya relación fue elevada al nivel de asociación estratégica integral durante la visita de Estado a Dinamarca del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, y su esposa, del 19 al 21 de octubre.



Al recordar que Dinamarca fue uno de los primeros países occidentales en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam en 1971, la diplomática señaló que las primeras décadas estuvieron marcadas por la ayuda al desarrollo. Según afirmó, en 2026 ambos países entran en una nueva etapa, pasando de una relación basada en la asistencia a una cooperación entre socios en pie de igualdad.



La reciente visita de Estado a Dinamarca del máximo dirigente vietnamita, To Lam, acompañado de una delegación de alto nivel y representantes de empresas vietnamitas, permitió la firma de varios acuerdos intergubernamentales en los ámbitos de la energía, la alimentación, la agricultura, las estadísticas y la metrología. Asimismo, se anunciaron 15 acuerdos empresariales, algunos de los cuales contemplan importantes inversiones en Vietnam.



En el ámbito económico, las inversiones danesas en Vietnam se cuadruplicaron entre 2021 y 2024, lo que convirtió a Dinamarca en uno de los principales inversores europeos en el país por volumen de capital. Actualmente, más de 150 empresas danesas operan en Vietnam.



En un contexto geopolítico marcado por la incertidumbre, las empresas buscan regionalizar más sus actividades y reforzar su capacidad de resiliencia ante las perturbaciones geopolíticas. Gracias a su posición estratégica, Vietnam constituye un destino atractivo para las inversiones danesas, valoró la embajadora.



La diplomática expresó su confianza en las perspectivas de crecimiento del comercio bilateral y recordó que Dinamarca fue uno de los primeros países en ratificar el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA).



La cooperación energética sigue siendo uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales, especialmente en los ámbitos de las energías renovables, el desarrollo de la energía eólica marina y el ahorro energético.



Durante la visita de To Lam a Dinamarca, ambas partes firmaron también un acuerdo comercial relativo a un proyecto piloto de energía eólica marina. La embajadora expresó su esperanza de que, durante su mandato, las orientaciones estratégicas acordadas por los dirigentes de ambos países se traduzcan en decisiones y proyectos concretos, que permitan, entre otros resultados, la próxima instalación de aerogeneradores en aguas vietnamitas.



Más allá de los vínculos económicos y políticos, Lina Gandløse Hansen destacó la importancia de la cooperación entre las autoridades locales y de los intercambios entre los pueblos de ambos países.



Con motivo del 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, la embajadora manifestó su convicción de que la asociación estratégica integral seguirá fortaleciéndose, especialmente entre las generaciones jóvenes. Asimismo, reafirmó que Dinamarca y Europa continuarán siendo socios de Vietnam.



De una relación basada en la ayuda al desarrollo hace 55 años, ambos países han evolucionado hacia una asociación sustentada en la cooperación, el intercambio y el aprendizaje mutuo./





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