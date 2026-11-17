Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Agencia de Investigación Policial de Ciudad Ho Chi Minh procesó a Phan Tan Thanh, nacido en 1977 y residente en el barrio de Ben Thanh, por “abusar de las libertades democráticas para atentar contra los intereses del Estado y los derechos e intereses legítimos de organizaciones y personas”, delito previsto en el artículo 331 del Código Penal.



En el marco de la ampliación de la investigación, las autoridades también determinaron la participación de Phan Hieu Thinh, nacido en 2002 y administrador de la cuenta de TikTok “Hao Han Mini”, en la difusión de los videos.



Durante el seguimiento del ciberespacio, las fuerzas competentes detectaron videos con información falsa y distorsionada publicados en la cuenta de Facebook “Thanh Le Lai”, creada y utilizada por Phan Tan Thanh. Este reconoció haber grabado personalmente los videos y admitió que sus historias y contenidos eran producto de su imaginación y no correspondían a hechos reales. Según su declaración, buscaba atraer espectadores y aumentar las interacciones para apoyar sus actividades comerciales en Internet. Con base en las pruebas recopiladas, fue procesado y detenido preventivamente.



La investigación determinó que Phan Hieu Thinh administraba la cuenta de TikTok “Hao Han Mini” (@haohanminivietnam), desde la que publicó numerosos videos con imágenes y declaraciones de Thanh, así como otros contenidos inventados, falsos y de carácter desafiante o amenazante.



Thinh declaró que, alrededor de septiembre de 2026, siguió la cuenta de Facebook “Thanh Le Lai Q1”, descargó de ella los videos relacionados con Phan Tan Thanh y posteriormente los volvió a publicar en TikTok a través de “Hao Han Mini”, acompañados de títulos relacionados. En el momento de la inspección, estos videos habían acumulado decenas de miles de visualizaciones, incluido uno con más de 150 mil.



Según la Agencia de Investigación Policial, las acciones de Thinh presentan indicios del delito de “introducir o utilizar ilegalmente información en redes informáticas y de telecomunicaciones”, previsto en el artículo 288 del Código Penal. Las autoridades continúan los procedimientos correspondientes conforme a la ley.



El caso pone de manifiesto cómo la creación de contenidos inventados y su posterior difusión en distintas plataformas pueden ampliar el alcance de la información falsa para atraer atención, aumentar las interacciones y obtener beneficios personales.



Las autoridades advirtieron que presentar estas actividades como una forma de contar historias, expresar opiniones o producir contenidos para redes sociales no justifica la difusión deliberada de información falsa que perjudique la reputación de organizaciones o el honor y los derechos e intereses legítimos de las personas. Tanto quienes crean y publican esos contenidos como quienes los redistribuyen deben asumir la responsabilidad conforme a la ley./.

VNA