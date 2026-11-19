Karnataka (VNA) - El embajador de Vietnam en la India, Trinh Minh Manh, se reunió el 18 de noviembre con el ministro jefe del estado indio de Karnataka, D. K. Shivakumar, para explorar nuevas oportunidades de cooperación en ciencia, tecnología e innovación, en línea con los objetivos de la Resolución No. 57 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV).



Según el diplomático vietnamita, el país indochino y Karnataka cuentan con fortalezas complementarias y un amplio potencial de colaboración en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, las tecnologías digitales y la investigación y el desarrollo.



En el marco de la Cumbre Tecnológica de Bengaluru 2026 (BTS 2026), Trinh Minh Manh señaló que dos grupos empresariales vietnamitas participan en el evento: Vingroup, con actividades destacadas en los sectores de vehículos eléctricos y movilidad sostenible, y CT Group, especializado en tecnologías avanzadas.



Asimismo, informó de que Green and Smart Mobility (GSM), filial de Vingroup, prevé poner en marcha próximamente en Karnataka su servicio de taxis eléctricos Green SM.



Por su parte, D.K. Shivakumar valoró positivamente las perspectivas de cooperación con Vietnam y destacó que Karnataka concede especial importancia a la atracción de inversiones, el desarrollo tecnológico y la colaboración internacional.



También manifestó su deseo de que más empresas vietnamitas exploren oportunidades de inversión y amplíen sus operaciones en este estado del sur de la India.



Un día antes, el 17 de noviembre, el embajador vietnamita participó en una mesa redonda de embajadores sobre el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial, celebrada en el marco de la BTS 2026.



Durante el encuentro, compartió la experiencia de Vietnam en desarrollo tecnológico, innovación y uso responsable de la IA, y explicó que el país prioriza la construcción de infraestructuras digitales y plataformas de datos antes de desplegar esta tecnología a gran escala.



A partir de la experiencia de Vietnam y de las fortalezas tecnológicas de Karnataka, el diplomático propuso intensificar la cooperación en la aplicación de la IA a los servicios públicos mediante tres líneas de acción: conectar las iniciativas de Karnataka con los programas de innovación y los entornos de pruebas regulatorias (sandboxes) para la IA de Vietnam; poner en marcha un proyecto piloto conjunto en los próximos 12 meses, y facilitar el acceso de las empresas emergentes de ambos países a sus respectivos mercados.



La participación de la delegación vietnamita en la BTS 2026 y los contactos con las autoridades de Karnataka abren nuevas oportunidades para ampliar la cooperación científica y tecnológica entre Vietnam y la India, al tiempo que contribuyen a impulsar la Asociación Estratégica Integral Reforzada entre ambos países, establecida en mayo de 2026./.

VNA