Hanoi (VNA) - Vietnam y Turquía acordaron reforzar la cooperación en auditoría pública, especialmente en la aplicación de inteligencia artificial (IA), tecnologías digitales y análisis de datos, durante la visita a Vietnam de Metin Yener, presidente del Tribunal de Cuentas de Turquía, el 18 de noviembre.



En una reunión con Yener, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Khac Dinh, destacó los 164 años de experiencia de la institución turca y los resultados de la cooperación entre ambos organismos de auditoría. Expresó su deseo de que Vietnam pueda aprovechar la experiencia de Turquía en materia de formación de personal, actividades profesionales y aplicación de tecnologías avanzadas para mejorar la calidad de las auditorías.



También señaló que la Auditoría Estatal de Vietnam participa en todas las actividades de supervisión parlamentaria y contribuye a la lucha contra la corrupción, el despilfarro y las prácticas negativas.

Los delegados de ambos países (Foto: VNA)

Por su parte, Metin Yener afirmó que una cooperación más estrecha entre los órganos de auditoría y los parlamentos permitirá proporcionar información oportuna y útil para la toma de decisiones, fortalecer el control presupuestario y consolidar la confianza pública. Asimismo, propuso organizar cursos de formación en línea e intercambios de auditores.



En otra reunión, el auditor general de Vietnam, Nguyen Huu Nghia, destacó que esta es la primera visita de alto nivel del Tribunal de Cuentas turco al país, lo que abre nuevas oportunidades de intercambio de experiencias y modernización institucional.



La Auditoría Estatal de Vietnam realiza alrededor de 200 auditorías anuales. Durante el período 2021-2026, recomendó medidas de gestión financiera por un valor aproximado de 15.000 millones de dólares, con una tasa de ejecución de sus conclusiones y recomendaciones cercana al 92%.



Nguyen Huu Nghia propuso ampliar la cooperación en auditoría financiera, operativa, de tecnologías de la información y de contratación pública, así como intensificar el intercambio de expertos y la formación profesional.



Durante la visita, ambos responsables firmaron un memorando de entendimiento entre la Auditoría Estatal de Vietnam y el Tribunal de Cuentas de Turquía.



El mismo día, ambas instituciones organizaron una conferencia especializada sobre la aplicación de tecnologías digitales en la comprobación fiscal y los modelos institucionales de los órganos superiores de auditoría.



Nguyen Huu Nghia señaló que la transformación digital está modificando la gestión de las finanzas y los bienes públicos, lo que exige renovar los métodos de auditoría. La IA y el análisis de datos permiten procesar grandes volúmenes de información, identificar riesgos y anomalías y mejorar la calidad de las pruebas de auditoría.



Los expertos turcos presentaron tres herramientas tecnológicas: el sistema de recopilación de datos Mioras/US, la plataforma de análisis de grandes volúmenes de datos VERA y el asistente de inteligencia artificial Saybot.



Mioras/US integra y actualiza información de ministerios, sectores y ámbitos como las finanzas, la banca y los ingresos presupuestarios. Sobre esa base, VERA procesa automáticamente grandes cantidades de transacciones, detecta anomalías y evalúa riesgos, lo que permite orientar los recursos hacia las áreas que requieren mayor atención.



Por su parte, Saybot utiliza conocimientos acumulados de auditorías anteriores para ayudar a consultar normas jurídicas y estándares profesionales, así como revisar borradores de informes e identificar errores o contenidos que requieren mayor análisis.



El intercambio sienta las bases para ampliar la cooperación bilateral y promover la modernización de la auditoría pública mediante tecnologías avanzadas./.