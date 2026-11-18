Son La, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Son La puso en marcha hoy el proyecto CAFE-CIRCLE, destinado a promover la producción y el procesamiento circular de café arábica, reducir el impacto ambiental y generar nuevas oportunidades económicas para el sector.



Financiado por la Unión Europea (UE) y la organización CARE Francia, con un presupuesto de 1,75 millones de euros, el proyecto será ejecutado por CARE Francia y CARE Internacional en Vietnam, en coordinación con el Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente y otros socios locales, hasta diciembre de 2029.



La iniciativa prevé apoyar a más de 150 microempresas, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), cooperativas y establecimientos procesadores de café para reducir los residuos y la contaminación, optimizar el uso del agua y la energía y aprovechar los subproductos del café.



De residuos a recursos de valor



Según un estudio de 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto de Estrategia y Política Agrícola y Ambiental (ISPAE), Vietnam genera alrededor de 1,6 millones de toneladas de cáscaras de café secas al año, un volumen con potencial para producir fertilizantes orgánicos y recuperar recursos.



Sin embargo, este potencial sigue sin aprovecharse plenamente debido a la falta de conocimientos técnicos, infraestructuras para tratar aguas residuales y recursos financieros, especialmente entre los pequeños establecimientos procesadores.



Son La es una de las principales zonas productoras de café arábica del país. El sector genera ingresos para numerosas familias, incluidas las de minorías étnicas, pero también produce desechos orgánicos y aguas residuales que afectan al medio ambiente.



Brenda Candries, responsable de programas de la Delegación de la UE en Vietnam, afirmó que la competitividad futura del café vietnamita dependerá no solo de su calidad, sino también de la eficiencia en el uso de los recursos y la responsabilidad ambiental.



El proyecto se concentrará en las comunas de Chieng Mung, Chieng Mai y Muong Chanh, con soluciones en tres ámbitos: ahorro de agua y reducción de la contaminación; aprovechamiento de los subproductos, y mejora de la eficiencia energética y la calidad del café.



Entre las medidas figuran equipos de procesamiento que consumen menos agua, sistemas de tratamiento biológico de aguas residuales y la transformación de cáscaras de café en fertilizantes orgánicos. También se estudiará la producción de té de cáscara a partir de la pulpa del café y se promoverán secadores solares para reducir el consumo de energía tradicional.



La iniciativa contempla cinco modelos demostrativos y 10 estudios de casos. Al menos 100 establecimientos procesadores y cooperativas adoptarán prácticas circulares, mientras que más de seis mil hogares agrícolas se beneficiarán indirectamente de una mejor gestión ambiental.



Apoyo financiero y conexión con los mercados



Para facilitar la adopción de tecnologías limpias, el proyecto ofrecerá ayudas de hasta 15.000 euros a unas 25 MIPYMES y cooperativas para invertir en equipos de procesamiento que ahorren agua, sistemas de tratamiento de aguas residuales e instalaciones de secado solar. También colaborará con instituciones financieras para mejorar el acceso al financiamiento verde.



El vicepresidente del Comité Popular provincial, Nguyen Thanh Cong, destacó que el café es un producto agrícola estratégico y una importante fuente de ingresos para la población. Consideró que el proyecto contribuirá a conectar las soluciones técnicas con las necesidades de las empresas y cooperativas.



Por su parte, Vuong Thai Nga, directora del programa de CARE Internacional en Vietnam, señaló que la economía circular permitirá reducir los costos operativos y generar nuevas fuentes de ingresos, además de proteger el medio ambiente. El proyecto dará prioridad a las empresas dirigidas por mujeres y a las comunidades de minorías étnicas, que representarán al menos el 40% de los grupos beneficiarios.



Mediante modelos demostrativos, capacitación e intercambio de conocimientos, CAFE-CIRCLE busca contribuir al crecimiento verde de Son La y extender las prácticas de economía circular a todo el sector cafetero vietnamita./.

VNA