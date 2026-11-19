Macao, China (VNA) - La tercera Exposición Internacional de Suministros para Hoteles y Servicios de Catering en Asia (AHSE) abrió sus puertas el 18 de noviembre en la Región Administrativa Especial de Macao (China), con la participación de empresas y asociaciones vietnamitas que buscan promocionar productos agrícolas y gastronómicos, así como ampliar las oportunidades de cooperación comercial.



El evento está organizado por el Grupo Puissant (Macao), en colaboración con la empresa estadounidense CEMS GLOBAL y otros socios regionales. Vietnam participa a través de la Asociación de Restaurantes de Vietnam (RAV) y el Ecosistema de Alimentos y Bebidas de Vietnam.



Por primera vez, el Consulado General del país indochino en Hong Kong y Macao cuenta con un pabellón propio para presentar productos emblemáticos de exportación, como café, arroz, papel de arroz, derivados del coco, té, bebidas de nido de golondrina y anacardos.



El espacio ha despertado un notable interés entre los visitantes y socios internacionales, y constituye una plataforma para promocionar los productos vietnamitas y establecer contactos comerciales con Macao y la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao.



Vu Thi Thuy, cónsul general adjunta y jefa de la Oficina Comercial de Vietnam en Hong Kong y Macao, señaló que el intercambio comercial entre Vietnam y Macao ronda los 200 millones de dólares anuales. En los primeros nueve meses de 2026 alcanzó los 175 millones de dólares. Actualmente, Macao cuenta con 21 proyectos de inversión en Vietnam, con un capital registrado total de unos 211 millones de dólares.



Por su parte, Chu Hong Minh, presidente de la Asociación de Restaurantes de Vietnam (RAV), explicó que la participación de las empresas vietnamitas busca promover la aspiración de convertir a Vietnam en uno de los principales destinos del turismo gastronómico de Asia y del mundo para 2030, además de dar a conocer sus productos y valores culinarios más representativos. Asimismo, destacó el potencial de Macao como plataforma para facilitar el acceso de las empresas vietnamitas al mercado chino.



Nguyen Thi Thuy An, vicepresidenta de RAV, fundadora y directora general de AN DU HOSPITALITY, afirmó que su empresa busca colaborar con la asociación en la promoción de la imagen de Vietnam, especialmente del patrimonio de Hue y de sus productos turísticos distintivos, como los cruceros, los restaurantes a orillas de los ríos y los jardines patrimoniales. Estas iniciativas, señaló, contribuirán a reforzar el atractivo de Vietnam como destino turístico para los visitantes internacionales.



En el pabellón vietnamita, el café preparado con filtro tradicional y el café helado con leche condensada despertaron especial interés entre los visitantes. Pun Chi Luo, un visitante local, destacó su sabor intenso, singular y ligeramente dulce. La feria de este año adopta el modelo “Una exposición, dos sedes” y cuenta con 10 áreas temáticas dedicadas a alimentos, bebidas, ingredientes para la elaboración de productos, especias, equipamiento hotelero y maquinaria de envasado.



Según los organizadores, participan más de 1.000 expositores y más de 100 compradores internacionales, junto con actividades de encuentro y conexión empresarial.



La exposición, que se celebra del 18 al 20 de noviembre, ofrece a las empresas vietnamitas nuevas oportunidades para ampliar sus redes de socios, promover las exportaciones y fortalecer su presencia en el mercado chino./.

VNA