Hanoi, 22 nov (VNA) – La visita oficial a Vietnam del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, del 20 al 21 de noviembre de 2026, refleja la importancia que los dirigentes de ambos países conceden a las relaciones bilaterales y abre nuevas perspectivas para impulsar los compromisos de alto nivel, de cara al 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se celebrará en 2027.

Así lo destacó la viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, en una entrevista concedida a la prensa, en la que hizo balance de los principales resultados de la visita y abordó las perspectivas de cooperación entre ambos países.

Según la vicecanciller, esta fue la segunda visita oficial del presidente Ilham Aliyev a Vietnam, después de la realizada en 2014. Dijo que el viaje se produjo en un momento en que la tradicional amistad y la cooperación multifacética entre ambos países entran en una nueva etapa, tras el establecimiento de la Asociación Estratégica en mayo de 2025.

Durante su estancia, el mandatario azerbaiyano mantuvo conversaciones con el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y sostuvo encuentros con el primer ministro, Le Minh Hung, y el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man. Ambas partes abordaron medidas para reforzar la confianza política, ampliar la cooperación bilateral y estrechar la coordinación en los foros internacionales y regionales.

Precisó que uno de los principales resultados de la visita fue la adopción, el 21 de noviembre, de una Declaración Conjunta en la que los líderes reafirmaron su determinación de profundizar la Asociación Estratégica y definieron las prioridades de cooperación para los próximos años.

Ambos países ratificaron su compromiso con el respeto a la independencia, la soberanía y la integridad territorial, así como con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, acordaron concluir cuanto antes el Plan de Acción para implementar esta asociación, resaltó.

Las dos partes también coincidieron en intensificar los intercambios de delegaciones de alto nivel, mantener las consultas entre sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores y ampliar la cooperación entre los partidos gobernantes y los órganos legislativos. Asimismo, acordaron estrechar la coordinación en las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados y la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia (CICA).

En el ámbito económico, dijo, ambas partes acordaron impulsar el comercio y las inversiones en consonancia con el nivel de su Asociación Estratégica, aprovechar el potencial de la cooperación en petróleo y gas y ampliar los vínculos hacia las energías limpias y renovables.

Entre los resultados concretos destaca el intercambio de un documento de cooperación entre el Ministerio de Energía de Azerbaiyán y una empresa vietnamita para evaluar y desarrollar proyectos de energía solar y eólica en territorio azerbaiyano. También se intercambiaron documentos sobre la cooperación entre las oficinas de los dos jefes de Estado y en materia de prevención y extinción de incendios, búsqueda y rescate.

La viceministra Le Thi Thu Hang destacó que la visita también abre nuevas oportunidades de conectividad. Vietnam considera a Azerbaiyán un socio importante en el Cáucaso Sur y la región del Caspio, y está dispuesto a servir de puente para que este país amplíe sus relaciones con la ASEAN y el Sudeste Asiático.

Para llevar adelante la Asociación Estratégica, indicó que ambos países han identificado cinco prioridades de cooperación.

En primer lugar, se proponen consolidar la confianza política, mantener los intercambios de delegaciones de alto nivel y reforzar los vínculos entre los partidos, los órganos legislativos, los gobiernos, los ministerios y las autoridades locales. El Partido Comunista de Vietnam y el Partido Nuevo Azerbaiyán intensificarán el intercambio de experiencias en materia de construcción partidista, mientras que los ministerios de Relaciones Exteriores seguirán desempeñando un papel central en la coordinación y la aplicación de los acuerdos bilaterales.

En segundo lugar, buscarán generar avances concretos en el comercio y la inversión mediante el fortalecimiento del papel de la Comisión Intergubernamental, el perfeccionamiento del marco jurídico y la creación de condiciones favorables para las empresas. Entre las prioridades figuran el fomento de los contactos empresariales, la promoción de las exportaciones de productos agrícolas, forestales y pesqueros, y la puesta en marcha de proyectos de inversión viables, incluidos los de empresas vietnamitas en Azerbaiyán.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantiene conversaciones con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Foto: VNA

En tercer lugar, ambos países aprovecharán sus fortalezas en el sector del petróleo y el gas, especialmente en exploración, explotación, servicios técnicos y formación de recursos humanos. También estudiarán la posibilidad de establecer acuerdos a largo plazo para el suministro de petróleo crudo y gas natural licuado (GNL). Paralelamente, los proyectos de energía solar y eólica permitirán abrir nuevas oportunidades de inversión y contribuirán a garantizar la seguridad energética y promover el crecimiento verde.

En cuarto lugar, se impulsará la conectividad en materia de transporte y logística, especialmente mediante la Ruta Internacional de Transporte Transcaspiana, que facilitará el acceso de los productos vietnamitas a los mercados del Cáucaso Sur y Europa, al tiempo que permitirá a las empresas azerbaiyanas ampliar su presencia en la ASEAN. Ambas partes también promoverán la apertura de vuelos directos para favorecer el comercio, las inversiones, el turismo y los intercambios entre sus pueblos.

En quinto lugar, se ampliará la cooperación en defensa, seguridad, educación, ciencia y cultura. Los intercambios profesionales, los programas de formación, los proyectos conjuntos de investigación, la movilidad de estudiantes y docentes, así como la celebración de jornadas culturales y el hermanamiento entre localidades contribuirán a estrechar los vínculos entre ambos pueblos, especialmente entre las generaciones jóvenes.

Según la viceministra Le Thi Thu Hang, el principal reto tras la visita consiste en traducir los compromisos alcanzados en programas y proyectos concretos que involucren a los ministerios, organismos, autoridades locales y empresas de ambos países. La profundidad de la Asociación Estratégica se medirá no solo por los acuerdos suscritos, sino también por los proyectos conjuntos que se materialicen, los mercados a los que accedan las empresas y las nuevas oportunidades de cooperación, formación y movilidad que se abran para sus ciudadanos, concluyó./.