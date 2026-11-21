Hanoi (VNA)– El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su esposa partieron hoy de Hanoi, poniendo fin con éxito a su visita oficial a Vietnam, realizada del 19 al 21 de noviembre por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa.



Durante su estancia, Ilham Aliyev y la delegación de alto nivel de Azerbaiyán rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo y depositaron una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes y Mártires en Hanoi.



El secretario general y presidente To Lam, y el presidente Ilham Aliyev mantuvieron conversaciones, aprobaron una Declaración Conjunta y presenciaron la firma de varios documentos de cooperación entre ambos países.



El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, también mantuvieron encuentros con el presidente Ilham Aliyev.



Durante las conversaciones y reuniones, los dirigentes vietnamitas expresaron su confianza en que el viaje daría un nuevo impulso a las relaciones bilaterales para desarrollarlas de manera cada vez más profunda, sustancial y eficaz.



Los dirigentes vietnamitas propusieron que ambas partes sigan impulsando los ámbitos tradicionales de cooperación, como economía y comercio, energía y petróleo y gas, defensa y seguridad, cultura, deportes y turismo, al tiempo que amplíen los vínculos hacia nuevos sectores con gran potencial, como innovación, ciencia y tecnología.



Abogaron por coordinar estrechamente las actividades conmemorativas del 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (1992-2027), con el fin de generar un nuevo impulso para implementar de manera sustancial y eficaz el marco de Asociación Estratégica Vietnam-Azerbaiyán.



Por su parte, el presidente Ilham Aliyev valoró los avances de las relaciones bilaterales en los últimos años, especialmente tras la visita de Estado del secretario general y presidente To Lam a Azerbaiyán y la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica en mayo de 2025.



Ante la importancia de la cooperación energética y petrolera en el contexto actual, ambas partes acordaron alentar a las empresas de los dos países a establecer empresas conjuntas y participar en inversiones en proyectos viables de energía limpia, nuevas fuentes energéticas y energías renovables, sobre la base de la armonización de intereses y de la tradición de cooperación existente.



También coincidieron en definir medidas concretas para intensificar la cooperación económica, comercial y de inversión, prestando especial atención al papel coordinador del Comité Intergubernamental y a la mejora continua del marco jurídico que sustenta los vínculos bilaterales.



Ambas partes acordaron, además, seguir promoviendo las relaciones de amistad y cooperación entre el Partido Nuevo Azerbaiyán y el Partido Comunista de Vietnam, así como reforzar la colaboración entre los órganos legislativos de ambos países, mediante el intercambio de delegaciones, el intercambio de experiencias legislativas, el perfeccionamiento del marco jurídico y la supervisión de la implementación de los acuerdos bilaterales.



En el marco de la visita, la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, recibió a Mehriban Aliyeva, primera vicepresidenta de Azerbaiyán y esposa del presidente Ilham Aliyev.



Por su parte, Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general y presidente To Lam, mantuvo un encuentro con Mehriban Aliyeva en la casa patrimonial ubicada en el número 87 de la calle Ma May, en Hanoi. Ambas disfrutaron de una degustación de té, escucharon el canto tradicional Ca tru y conocieron el ao dai, traje tradicional vietnamita./.

VNA